貿聯大啖AI高速運算商機 今年擁四動能營收獲利雙成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-16 23:11

連接線大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (16) 日舉辦新春記者會，董事長梁華哲看好，AI 高效運算 (HPC) 伺服器、高階家電、半導體設備、機器人等四大應用將推升今年營運表現，業績逐季增，營收、獲利可望繳出雙位數成長。

總經理鄧劍華補充，HPC 伺服器受惠於 AI 相關應用發展，預期成長將最為強勁，目前貿聯供應微軟等多家雲端服務大廠，包含伺服器內部線、外部線以及電源線，隨著 AI 伺服器滲透率提升，可望同步迎來爆發成長。

而在高階智慧家電方面，貿聯從線束延伸至次系統整合，鄧劍華表示，預計下半年開始出貨；而半導體等資本設備逐步回溫，機器人相關產品也拿下車廠等訂單，都是推升今年營運成長的主要動能；車用、電動車也會成長，但表現相對穩定。

另外，貿聯今年將持續擴廠，鄧劍華表示，台南新廠將於第三季之前完工，打造「高頻高速研發中心」；海外方面，墨西哥廠效率改善告一段落，東南亞則進駐印尼 Latrade 產業園區，於巴淡島 (Batam) 興建新廠房，預計將於第三季完工。

鄧劍華表示，印尼廠可支援新加坡當地開發後量產的訂單，配合客戶及其他區域的轉單需求，並與既有的新加坡、馬來西亞廠搭配，形成東南亞區域從技術開發到成熟製程的高中低階完整系統，以支持此一區域的快速發展。