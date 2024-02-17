Fed投票委員：支持今夏開始降息、今年降息三次為合理基本情境

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-17 06:41

今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，他支持在今年夏天的某個時候開始降息，並重申今年將降息兩次。同樣握有今年投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly)，今年降息三次是合理的基本情境。

波斯提克周五 (16 日) 接受 CNBC 採訪時表示，他現在的看法是「從夏季開始讓利率恢復到更中性的水準。」比一年前或六個月前預期的第四季還要更早。

他說：「我們已經取得巨大進步，我希望這種情況能夠持續下去，一旦持續，我願意進一步提前。」

波斯提克重申，他預估 2024 年將有兩次降息，但若通膨降溫速度比預期更快，可能會有三次，這也是聯準會 (Fed)12 月時給出的預測。波斯提克日前也表示，由於勞動力市場和經濟依舊強勁，是否能達到 2% 通膨目標仍有不確定性，Fed 不急於降息。

從夏季開始降息的觀點，與投資人當前的看法大致一致，投資人押注 Fed 將在 6 月或 7 月首次降息。交易人士幾周前還認為 Fed 可能從 3 月開始降息，但經濟數據和 Fed 官員的發言抑制了市場預期。

同樣身為今年 FOMC 投票委員的舊金山聯準銀行總裁戴莉在周五的演說中表示，他認為今年降息三次是合理的基本情境，但也強調，官員們在制定政策時必須考慮兩個相反的風險，一是在壓低通膨方面進展緩慢，另一是就業市場突然急劇惡化。

戴莉說：「完成這項工作需要有毅力。在需要有耐心的時候，我們必須抵抗快速採取行動的誘惑，並且準備好隨著經濟發展而迅速作出反應。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和其他官員此前一再表示，央行並不急於降息，強調需要看到更進一步的證據，證明通膨正在穩步朝向 2% 目標回落。

本周的經濟數據確實印證了官員們的看法。美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 增幅全面超出預期，生產者物價指數 (PPI) 也有所攀升。因此，有部分經濟學家預期，Fed 青睞的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE) 將出現去年初以來最大增幅。