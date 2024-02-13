美國1月CPI上揚0.3% 高於預期 年增率升至3.1%

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-13 21:44

美國勞工部周二 (13 日) 發布報告，由於居高不下的房屋價格給消費者帶來壓力，1 月通膨率超出預期。

勞工統計局報告指出，衡量消費者在整個經濟中購買商品和服務的價格的廣泛指標消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.3%。以 12 個月為基礎計算，上揚 3.1%。

剔除波動較大的食品和能源價格後的所謂核心 CPI 上漲 0.4%，較去年同期上漲 3.9%。也都高於預測的 0.3% 和 3.7%。

約占 CPI 權重三分之一的房屋價格是推升漲幅的主要原因。勞工局表示，該類別指數本月上漲 0.6%，占整體漲幅的三分之二以上。以 12 個月基礎計算，住房價格上揚了 6%。

食品價格也走高，本月上漲 0.4%。能源抵消了部分升幅，下降了 0.9%，主要是由於汽油價格下跌 3.3%。

消息公佈後，股市期指大幅下跌。與道瓊工業指數相關的期貨下跌超過 250 點，國債殖利率飆升。

聯準會官員一直希望在 2024 年為貨幣政策設定適當的平衡。雖然金融市場一直在尋求大幅降息，但政策制訂者在公開聲明中卻更加謹慎，重點關注讓數據真實可信的必要性，讓數據成為參考依據而非預設的期望。

聯準會官員預計通膨將回落至 2% 的年度目標，這在很大程度上是因為他們認為房屋價格將在今年放緩。對於希望 20 多年來最緊縮的貨幣政策上放鬆警惕的聯準會來說，1 月大漲的通膨可能會帶來問題。

總體而言，即使通膨年率仍遠高於聯準會 2% 的目標，但數據仍令人鼓舞。此外，由於住房成本高於預期，核心通膨變得更加頑固。

最近幾天，包括主席鮑爾在內的聯準會官員表示，美國經濟整體強勁，使聯準會有更多時間處理數據，因此不必擔心高利率會抑制經濟成長。

根據芝商所數據，消費者物價指數 (CPI) 發布前的市場定價顯示傾向於 5 月首次降息，年底前可能總共降息 5 個百分點。然而，幾位聯準會官員表示，他們認為更有可能只降息兩到三次。