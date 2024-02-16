〈台幣〉價量俱揚升值6.1分 收31.364元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-16 19:41

新台幣今 (16) 日最高一度來到 31.33 元，升值 9.5 分，終場兌一美元以 31.364 元作收，升值 6.1 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 14 億美元，匯市呈現價量俱揚態勢，有利台股持續受惠國際資金快速回流。

新台幣終場收在 31.364 元，升值 6.1 分，台北外匯經紀公司成交值達 14 億美元的大量，全日處升值走勢，高低價差僅 6 分。

主要亞幣中，以新台幣升幅 0.19% 相對強勢，反觀韓元貶值逾 0.2%，日圓貶 0.15% 上下，星元、人民幣和港幣處平盤附近整理。

統一投顧表示，本周五美國將公布的 1 月 PPI 預料呈緩降，再加上日前美國公布 1 月零售銷售增速下滑 0.8%，創近 1 年最大降幅，當可減緩市場對今年降息時點推遲至 6 月以後的負面情緒。