陳有忠看匯市「群龍無首」 估美元指數95-105 台幣下半年轉強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-12 07:50

近來多位聯準會官員輪番上陣，努力淡化短期內降息的預期，對於金龍年匯市展望，台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，今年將呈現「群龍無首」的景象，主要亞幣必須各憑本事，預估美元指數全年區間落在 95-105，日本 3 月底之後有機會擺脫負利率環境，帶動日元反彈，下半年美國若進入降息，新台幣表現則會相對較強；而日元兌台幣近期再現甜甜價，創 30 年來新低，對於有規劃赴日旅遊的民眾，陳有忠提供換匯撇步，強調兌換日元的關鍵在於「重時大於重價」。

對於農曆年後的國際匯市，陳有忠分析，市場上的焦點還是放在降息，美國的就業市場非常強勁，3 月降息的機率是微乎其微，評估至少要到 6 月以後才有機會，且採取的是預防性降息，而不是經濟衰退型的降息，回顧 1980 年代以來已進行過 4 次的預防性降息，因為 CPI 已大幅下滑，實質利率由負轉正，甚至會比 CPI 還要高，根據過往經驗，若到 3.2% 左右，大概就是 Fed 啟動降息的時機點，目前基準利率的水準約 5.5%，較 CPI 多 2.5 個百分點，因此，預估至少要到 5、6 月以後，實質利率才有可能到 3.2% 以上。

陳有忠進一步指出，若實質利率過高，代表企業獲利來不及支付資金成本，會導致很多公司轉虧，就會進一步裁員，而失業率上升，也就會造成就業環境變差，若是要為企業減壓，Fed 就必須啟動預防性降息。

在農曆年後、美國啟動降息以前，美元可望維持強勢地位，2 月下旬馬上要面臨利率決策會議，因此，目前來看，市場會陸續開始反映 3 月不降息的情緒，美元可望有所反彈，預估 3、4 月持續走強，直到 5 月、逼近下一次 FOMC 會議，市場焦點又會回到是否降息的預期，屆時美元就會面臨回檔壓力。

美元從神壇上跌下來 主要亞幣各憑本事

展望金龍年匯市，陳有忠直言，將是一個盲從的時代，意指群龍無首、抓不到方向，美元從神壇上跌落下來，呈現「大人不在、小鬼當家」，小鬼指的是非美貨幣，各主要亞幣就要各憑本事，也就是說，看各國的貨幣政策趨緊與否，若該國沒有這麼快降息，美元又跌下來，那麼該國匯價會相對強勁。

陳有忠說，非美貨幣不會像以往那樣一致、跟隨美元的腳步，這樣的情形來看，新台幣會相對日元強多了，因為台灣的利率環境較無降息的空間，在美國先前升息時，台灣升的幅度相對比別人少，所以降息的幅度也會比別人少，預估今年新台幣將會維持相對強勢。

日本春鬥後有望擺脫負利率 日元 4 月估轉強

雖然市場對於日本脫離負利率的期待已久，但一直呈現只聞樓梯響、不見人下樓，主要因岸田首相民調不佳，日本的債務壓力太大了，每每放鬆管控，債券殖利率向上彈升，就得付出更多利息，日本央行正在尋找一個良好的時間點，最可能宣布的時間點估落在 3 月底、4 月初，也就是 2 月春鬥、3 月勞資協商調薪之後，若屆時宣布調薪，市場歡欣鼓舞之際，再宣布脫離負利率，對於社會的衝擊會相對來得小。

4 月之際，日元走勢有機會比台幣來得強，市場約有 1-2 個月的時間呈現反彈，但待消息消化得差不多後，進入下半年，台幣又將轉強，因台灣利率水準較日本高，擁有利差優勢，且市場焦點也會轉回美國降息。

對於美元指數預估，陳有忠認為，上半年可能會到 105，但衝破 105 的機會不高，每每逼近這個價位，市場就會有降息聲浪出來，大家都怕經濟成長轉弱，就會趕緊呼籲降息，下半年若真如市場預期降息，屆時美元指數就會一路往下，年底之前估將跌破 100，下探 95 的價位，下半年相對偏弱。

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