通膨降溫雖有進展 Fed官員們認為無迫切降息必要

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-08 09:12

四位聯準會 (Fed) 官員周三 (7 日) 表示，目前沒有降息的急迫性，呼應幾位央行官員近期的說法，即最快要等到 5 月才可能開始降息。

即使美國通膨去年有所改善，Fed 理事庫格勒 (Adriana Kugler)、波士頓聯準銀行總裁柯林斯(Susan Collins)、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari) 和里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周三均未表態 Fed 何時可以開始降息。

庫格勒在 9 月加入 Fed 以來的首次公開演說中表示，她對通膨降溫的持續進展感到樂觀，但未給出何時能開始降息的時間表。

她說：「在某個時候，通膨和就業市場持續降溫，則調降聯邦基金利率目標範圍可能是適當的。」她表示將密切關注經濟數據，來證明通膨確實呈下滑趨勢。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯也表示，在降息之前，她還在尋找更多證據，以證明通膨正朝 2% 方向前進，並稱降息行動可能在今年稍晚進行。

柯林斯說：「看到持續、廣泛的進展應該會給我更多必要的信心，進而有條理地調整我們的政策立場。」她也認為年底前放寬政策的適當的。柯林斯今年沒有貨幣政策投票權。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里周三接受 CNBC 採訪時表示，官員們希望在降息之前，先觀察幾個月的通膨數據。他認為今年降息兩到三次是合理的。

卡什卡里說：「我們不是在尋找更好的通膨數據，只是在找更多同樣處在 2% 左右的數據。如果我們能夠在接下來幾個月多看到這樣的進展，會給我們很大的信心。」卡什卡里今年同樣沒有投票權。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金在華盛頓特區經濟俱樂部的一場活動上表示：「我非常支持耐心地朝向我們必須去的地方前進。我認為目前情況已取得更好的平衡，仍有利於我們繼續對抗通膨。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上月底一致決議將聯邦基金利率維持在 5.25% 至 5.5% 的目標區間不變。自 2023 年 7 月以來，官員們一直將利率維持在他們所說的限制性水準，即便如此，美國第四季經濟年增率達 3.3%，1 月非農新增就業人數仍有 35.3 萬個，均遠高於市場預期。