是方去年四大獲利指標再刷新猷 擬配息10.6元齊登高

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-16 17:41

是方 (6561-TW) 今 (16) 日公告財報，去年三率三升、稅後純益 9.21 億元，年增 10.07%，四大獲利指標再創新高，每股純益 11.84 元。董事會今日也決議擬配發每股 10.6 元現金股利，配發率高達 90%，也創下歷年盈餘分派最高金額，若以今日收盤價 326.5 元估算，殖利率約 3.2%。

是方去年全年營收 32.43 億元，年增 5.27%；毛利率 48.91%，年增 1.24 個百分點；營益率 35.47%，年增 1.75 個百分點；淨利率 28.41%，年增 1.24 個百分點。董事長吳彥宏表示，去年因配發 1 元股票股利讓公司股本增加 10%，但去年全年仍繳出一張漂亮的成績單。

是方去年第四季營收 8.25 億元，季增 0.32%、年增 3.28%；毛利率 49.84%，季增 1.65 個百分點、年增 0.13 個百分點；營益率 38.84%，季增 4.91 個百分點、年增 1.75 個百分點；稅後純益 2.51 億元，季增 9.72%、年增 8.03%，每股純益 3.23 元。

吳彥宏指出，去年四大產品線中，IDC、雲端應用服務兩大產品線營收占比已接近 50%，隨著 LY2 AI 智能資料中心即將投入商轉，預估今年 IDC、雲端應用服務合計營收占比將一舉過半，成為推升是方營收及獲利成長的雙引擎。此外，有信心將 LY2 打造成亞太 AI、Cloud 與 HPC 區域服務中心的新地標，在未來數年內，LY2 也會是台灣最優質的 AI 智能資料中心。

他強調，面對襲捲全世界的 AI 科技浪潮，是方電訊不會缺席，營運團隊將會全力迎戰，將網路資料中心全面升級為「人工智能資料中心」並致力推動 AI、AIDC 以及高效能運算 (HPC) 間的應用合作，創造出更多樣化的 AI 雲端應用服務產品。

總經理劉耀元提到，AI 結合大數據、雲端應用服務，加速催化企業的數位轉型，越來越多的企業積極拓展數據資料庫，甚至將工作負載逐漸轉移到資料中心，使得 IDC 需求面及技術規格不斷攀升。