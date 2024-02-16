〈房產〉台中海線房價獲人口紅利及外溢買盤推升 沙鹿爲焦點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-16 12:57

隨大台中地區的高速發展，海線地區的能見度斷提升，還吸引了不少外來人口遷入。由台中市政府民政局資料顯示，其中沙鹿、龍井、梧棲、清水的總人口數從 2014 年底的 30 萬 6,506 人增加到去年底的 32 萬 8,161 人，10 年間總計增加 2 萬 1,655 人；海線房產的性價比相對較高，也快速吸納精華區的外溢買盤。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，海線地區的人口成長主要有兩方面的原因，一方面，目前海線地區的平均房價普遍落在 1-2 字頭，與台中精華區動輒 3-4 字頭的房價相比，海線地區的 CP 值的確相對較高，所以能夠快速吸納精華區的外溢買盤。

另一方面，近年來不少重大投資建設都坐落於海線地區，如台中港科技產業園區、台中國際機場門戶特區、台中港風電產業園區等，產業的蓬勃發展促進了就業人口的湧入，帶來人口紅利。

黃勝暉表示，人口既是區域房市的支撐力，也是房價上漲的動力，在人口紅利的加持下，海線的房市交易量能也在快速升溫，由實價登錄揭露，從 2014 年到 2023 年，近 10 年海線四大行政區的平均房價漲幅分別落在 43.5-107.8%，沙鹿、梧棲的房價漲幅更是超過 1 倍，顯見海線地區房價漲勢驚人。

東森房屋台中沙鹿加盟店資深業務經理陳哲鋐表示，在海線四大行政區中，無論是人口數變化還是平均房價變化，沙鹿都穩坐榜首，主要是因為沙鹿本身就有相當完善的生活機能，可以滿足民眾在衣食住行等方方面面的需求。沙鹿坐擁鹿寮成衣商圈、家樂福商圈、北勢商圈、站前商圈等多個成熟商圈。

而且沙鹿也是海線地區重要的交通樞紐，附近有沙鹿車站、國道三號、西濱快速道路、特五號道路、台中港、台中國際機場、中捷藍線等交通建設，具備海陸空優勢，區域房市交易量能自然水漲船高。