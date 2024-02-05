〈房產〉三重、淡水躍居新北預售主力區域 交易占比增幅占前兩名

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 12:27

房仲業者根據實價登錄資料，盤點近五年新北市各行政區的預售屋交易占比變化，發現三重、淡水區預售五年間交易占比大幅提升，均有 9 個百分點以上的增長，成為新北預售主力熱區。而板橋、新店兩區預售五年間占比衰退最多，均有 7 個百分點以上的減幅。

根據實價登錄資料，2019 年新北預售主力為板橋、三重和新店區。2023 時，新北市預售屋交易主力區域已轉換至三重、淡水和林口區，交易熱區出現大洗牌。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，近年來，因房市交易熱絡，吸引許多建商紛紛投入預售市場，原先新北市預售熱區像板橋、新店等區域，素地已逐漸稀缺，建商只好向外擴展，開始往三重、淡水和林口等地推案。

陳金萍指出，三重區擁有較佳的地理優勢，鄰近台北市蛋黃區，同時又有捷運中和新蘆線及機場捷運線行經，交通便利，受到不少從北市外溢的購屋族群喜愛。近幾年二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區吸引不少建商插旗推案。2023 年三重預售交易靠著大基地建案「都廳大院」和「晴空大地」的大量挹注，使三重占新北市預售屋交易比重已高達 26.5%，五年間增幅為 12.5%，取代板橋區躍身新北市預售交易最夯的一區。

其次，淡水、林口的預售市場表現也十分亮眼。陳金萍分享，淡水區儘管地處雙北地區的邊陲地帶，但因土地相對便宜，加上淡海新市鎮陸續開發，及淡海輕軌通車、淡北道路和淡江大橋也即將完工，將能串聯交通網絡。交通機能將大幅提升，吸引不少建商在此購地推案。憑藉經濟實惠的房價，吸引不少小資和首購族群入主，2023 年交易占比 15.% 僅次於三重，且五年間交易占比增幅進逼 10 個百分點，預售交易轉趨熱絡。

而林口區主要發展則集中在林口新市鎮，又有機捷林口站經過，能連結雙北及桃園機場。區內生活機能發展成熟，有林口三井 outlet 進駐，和多個雙語學區、大型公園聚集，因此自住需求強勁，也帶動當地預售交易熱度。這五年間交易占比大增 8.1 個百分點，居新北市第三。

根據實價登錄資料來看，板橋五年間預售交易占比衰退幅度位居新北市的冠軍，減幅高達 17 個百分點。陳金萍表示，板橋區人口、戶數皆為新北之最，新北市政府也坐落於此，又銜接雙北高含金量捷運板南線，擁有四鐵共構的交通樞紐地位，且匯集大型商場、影城百貨，食衣住行育樂一應俱全，有大量的就業機會與豐富的商業活動，一直是新北市房市交易熱區，近幾年因「江翠北側重劃區」的推案開發，主打高 CP 值價格、水岸景觀、重劃區等議題，吸引大量買盤湧入板橋。