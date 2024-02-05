〈房產〉嘉義史上最大造鎮案「Ai世界城」今動土 估總銷突破百億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 12:57

竹科效應帶動全台科技熱，「嘉義科學園區」成國家半導體、無人機產業重鎮，華泰名品城 Outlet 將落腳嘉義，品牌建商在嘉義史上最大造鎮案「Ai 世界城」今 (5) 日動土，預估將推出 818 戶，市場預估此一單一個案總銷將突破 100 億元。

品牌建商清景麟集團、白天鵝建設機構及泰嘉開發三強聯手，共推長庚醫療縣治特區，超大花園造鎮「Ai 世界城」今天上午動土典禮，同時舉辦公益捐贈儀式，清景麟集團林聰麟董事長並同步宣布，每售出一戶即捐款 5000 元支持在地偏鄉教育，預計將挹注 400 萬元助嘉縣拔尖扶弱，翻轉教育基金，發揮企業社會責任。

清景麟集團看好嘉義縣未來發展性，於 2021 年盛大推出「國際城」，相繼推出「嘉科」、「科技城」更為嘉義未來的市容帶來美好建築及天際線。清景麟集團董事長林聰麟表示，短短三年多時間，銷售屢創佳績，正來自於國家計畫建設相繼投入嘉義縣以及科技產業的推動背後所帶來的龐大住屋需求。