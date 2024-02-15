〈房產〉全台每戶人口數2.53人再創新低 住宅小宅化趨勢不變

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-15 12:19

根據內政部統計，2023 年底平均每戶人口數量僅剩下 2.53 人，數量再創歷史新低，根據過去統計單人戶的數量增加，加上小家庭仍是主要家庭結構，導致每戶人口數量緩慢減少，由於每戶人口數量越來越精簡，加上房價高檔，也讓小宅化的趨勢延續不變。

統計顯示，1998 年平均每戶人口數量有 3.44 人，2009 年跌破剩每戶 3 人，平均每戶剩下 2.96 人，不過這段期間人口與戶數都呈現同步增加，不過趨勢呈現每戶人口數量持續減少，主要因為小家庭型態成為主流，但人口數在 2019 年到達高峰後，開始微幅減少，不過戶數卻持續增長，平均家戶人口數也在 2023 年寫下新低的平均每戶 2.53 人。

而以全台區域來看，雙北與高雄市仍是平均家戶人口最低的區域，桃園、台中與台南的平均家戶人數都略高於 2.53 人。