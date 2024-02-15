〈房產〉全台每戶人口數2.53人再創新低 住宅小宅化趨勢不變
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-15 12:19
根據內政部統計，2023 年底平均每戶人口數量僅剩下 2.53 人，數量再創歷史新低，根據過去統計單人戶的數量增加，加上小家庭仍是主要家庭結構，導致每戶人口數量緩慢減少，由於每戶人口數量越來越精簡，加上房價高檔，也讓小宅化的趨勢延續不變。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，受到高房價影響，房價單價上揚，為了控制總價迎合消費者的需求與能力，建商推案坪數越來越精簡，本來小宅化趨勢在雙北最顯著，但雙北以外都會區這波房價也暴漲許多，小宅化的趨勢也開始向雙北以外延伸，剛好現在家庭人口數量越來越精簡，小宅市場接受度一直維持高檔不墜。
統計顯示，1998 年平均每戶人口數量有 3.44 人，2009 年跌破剩每戶 3 人，平均每戶剩下 2.96 人，不過這段期間人口與戶數都呈現同步增加，不過趨勢呈現每戶人口數量持續減少，主要因為小家庭型態成為主流，但人口數在 2019 年到達高峰後，開始微幅減少，不過戶數卻持續增長，平均家戶人口數也在 2023 年寫下新低的平均每戶 2.53 人。
而以全台區域來看，雙北與高雄市仍是平均家戶人口最低的區域，桃園、台中與台南的平均家戶人數都略高於 2.53 人。
曾敬德表示，因應人口人數精簡與房屋價格上揚，開發商在規劃空間時也會仔細雕琢，包括原本的三房產品與兩房產品坪數都會比早年做得更小，甚至廚房與餐廳空間位置都出現改變，但可能增加多一套衛浴或更衣室等規劃，去迎合現代人對於空間使用的需求。
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