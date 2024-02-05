〈房產〉2023外國人在台取得建物量探7年新低 主因新法修正設限

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 14:57

根據內政部統計月報資料顯示，2023 年外國人取得建物為 1042 棟，數量寫下近 7 年以來的新低，年減約 13%，主要因為平均地權條例上路後，私法人購置住宅採許可制，加上政策剛上路市場還在觀望，導致外國人取得建物數量寫下七年新低。

地政司的年報統計，在 2022 年外國人在我國取得建物面積前 5 名國家或地區，分別為英屬維京群島 (面積占比 40.7%)、美國 (面積占比 15.2%)、香港 (面積占比 14.5%)、英屬開曼群島 (面積占比 7.7%) 及馬來西亞 (面積占比 7.3%)。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，外國人在台購置不動產一年約千餘棟，不過從過去幾年經驗來看，境外公司的外國人占了相當大的比例，雖然統計時被歸類在外國人，但實際上買的住的背後都是台灣人居多，而這些境外公司受到去年平均地權條例修正上路影響，私法人購屋必須採取許可制度，因此短期內受到一定干擾，加上香港人近年投資移民台灣似乎有點降溫，統計就出現外國人購置不動產寫下 7 年新低的現象。

統計顯示，去年外國人取得不動產共計 1042 棟，年減 13%，寫下近 7 年以來新低紀錄，若以區域來看，數量最多的是交易量較少的台北市，北市去年外國人取得建物所有權共 273 棟，主要北市有較多的境外公司資金購買的行為，新北市則是 237 棟，台中市也有 132 棟，桃園市 112 棟與高雄市 111 棟。