〈房產〉六都去年建物交易量縮前五大行政區 桃園龜山、觀音都進榜

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 15:47

2023 上半年由於受到各種房市黑天鵝的干擾，全年全台建物買賣移轉量只有 30.7 萬棟，年減 3.5%，並寫下近 4 年的低點，房仲業者進一步統計六都交易量萎縮的行政區，桃園市龜山區、 觀音都進入前五 名，但平均每坪成交價格則反向上漲 5.7-7.1%，呈現量縮價漲的交易格局。

由房仲業者統計 2023 年六都各行政區建物買賣移轉棟數的表現，以高雄市前金區的年減幅最多、高達 47.4%，其後分別是桃園市龜山區年減 35.8%、台中市烏日區年減 32.4%、桃園市觀音區年減 32.1%、台中市豐原區年減 30.6%。

另由實價登錄揭露，2023 年六都建物買賣移轉棟數年減幅最多五大行政區的平均房價與年增幅，高雄市前金區每坪 27.6 萬元、年減 2.1%；桃園市龜山區每坪 29.5 萬元、年增 5.7%；台中市烏日區每坪 28 萬元、年增 5.7%；桃園市觀音區每坪 19.7 萬元、年增 7.1%；台中市豐原區每坪 24.4 萬元、年增 8%。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，在六都各行政區中，高雄市前金區的建物買賣移轉棟數年減幅最多，2023 年前金區的建物買賣移轉棟數僅有 599 棟，相較於前一年的 1,139 棟，年減幅高達 47.4%。前金區屬於開發較早期的市中心精華區，區域腹地不大，區內可供大面積開發的素地資源相對有限，屋齡較新的建案大多是透過土地整合、危老改建等模式，前幾年有推案量墊高基期，但去年整體房市趨冷，市場觀望氣氛濃厚，區域交易量自然跟著下滑。

至於其他四個行政區，黃勝暉表示，龜山有 A7 重劃區，烏日有烏日高鐵特區，觀音有草漯重劃區、過嶺重劃區，豐原有豐富專案，過去幾年房市火熱的時候，這些房價基期低、又有建設話題的外圍區域也成為了許多建商和購屋民眾爭先插旗的房市熱區，但隨著市場回歸理性，買方追價意願降低，投資族、置產族開始退場，建商也放緩推案速度，因此近一年這些地區的交易量都出現了明顯的量縮情況。