〈房產〉去年建照核發「住、工、辦」全衰退 但辦公類139萬坪創次高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 12:10
根據內政部統計資料顯示，2023 年核發建照數量包括住宅、工業、辦公都較前一個年衰退，雖然都還是歷史相對高量，不過可反映開發商的信心從樂觀逐漸恢復到理性，其中住宅核發建照量為 14.6 萬戶，年減 19%，表現較好的是辦公類的建照量核發 139 萬坪，是 1999 年統計以來的次高量。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在因為缺工與造價大幅上揚發包不易等因素，加上去年有平均地權條例與總統大選等影響，導致開發商對於手上土地的開發時程規畫相當謹慎，因此出現核發住宅建照數量衰退的狀況，不過辦公市場表現仍相對穩定，除了台北市辦公市場興建火熱外，去年台中市場的辦公建照量也爆出大量，北市以外的辦公市場長期缺乏推案供給，開發商也看好市場缺口開始布局推出辦公產品。
統計顯示，去年住宅建照核發數量達 14.6 萬戶，年減 19%，連續五年核發建照數量超過 14 萬戶，這波是 1995 年以來的最大請照潮，去年核發住宅建照數量前兩名分別為新北市的 2.6 萬戶，台中市的 2.5 萬戶，桃園市 1.9 萬戶，高雄市 1.8 萬戶，有大量重劃區供給的區域，仍是市場上的推案熱區。
至於工業倉儲類的建照面積去年核發 215 萬坪，年減約 17%，推估與景氣較為遲緩，企業擴增腳步放慢有關，核發量第一名是桃園市，其次則是新北市，至於辦公服務類的建照核發面積為 139 萬坪，雖然年減幅度仍達 6%，不過仍是 1999 年統計以來的第二高量。
2023 年全台核發辦公室建照第一名仍是台北市，核發建照面積 38 萬坪，主要台北市企業與服務業數量眾多，辦公市場租賃買賣需求活絡，不過台中市去年辦公服務核發建照面積達 34 萬坪，北市以外的辦公長期未有大量推案，開發商嗅到商機開始往北市外推案。
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