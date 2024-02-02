〈房產〉去年建照核發「住、工、辦」全衰退 但辦公類139萬坪創次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 12:10

根據內政部統計資料顯示，2023 年核發建照數量包括住宅、工業、辦公都較前一個年衰退，雖然都還是歷史相對高量，不過可反映開發商的信心從樂觀逐漸恢復到理性，其中住宅核發建照量為 14.6 萬戶，年減 19%，表現較好的是辦公類的建照量核發 139 萬坪，是 1999 年統計以來的次高量。

統計顯示，去年住宅建照核發數量達 14.6 萬戶，年減 19%，連續五年核發建照數量超過 14 萬戶，這波是 1995 年以來的最大請照潮，去年核發住宅建照數量前兩名分別為新北市的 2.6 萬戶，台中市的 2.5 萬戶，桃園市 1.9 萬戶，高雄市 1.8 萬戶，有大量重劃區供給的區域，仍是市場上的推案熱區。

至於工業倉儲類的建照面積去年核發 215 萬坪，年減約 17%，推估與景氣較為遲緩，企業擴增腳步放慢有關，核發量第一名是桃園市，其次則是新北市，至於辦公服務類的建照核發面積為 139 萬坪，雖然年減幅度仍達 6%，不過仍是 1999 年統計以來的第二高量。