〈房產〉漢皇集團再拿北市「海光段公辦都更案」預計2025年動工

漢皇指出，本案將捐贈托嬰中心、區民活動中心等公益設施供民眾使用，並考量到後續維護管理，規劃獨立出入口及專用電梯。另因本案與葫蘆寺相鄰，也設置文化藝牆，呼應傳統氣息，在現代與懷舊之間取得自然的平衡。漢皇並承諾重新規劃設計南側綠帶設施，納入本案景觀一併規劃，結合步道、休憩涼亭、Youbike 站點，打造鄰里友善的步行、通學廊道。