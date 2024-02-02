〈房產〉漢皇集團再拿北市「海光段公辦都更案」預計2025年動工
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 11:15
繼「大陳社區公辦都更案」與新北市政府合作後，漢皇集團再度拿下台北市海光段公辦都更案，成為漢皇與臺北市政府合作的首個公辦都更案，預計興建地上 15 層地下 3 層的建築物，投資金額 15 億元預計於 2025 年動工，2028 年前完工。
漢皇指出，本案以「重現海光」為概念發想，透過都市更新延續地方文化、串聯周邊景觀綠化，設計規劃以取得黃金級綠建築、銀級智慧建築為目標。全案預計投資 15 億元，預估將於 2028 年前完工。
「海光段公辦都更案」位於臺北市士林區延平北路五段 257 巷與 257 巷 4 弄交叉口，原為警察宿舍，基地面積共計 2,550 平方公尺，更新後建築四面退縮，基地南側配合鄰接 10 公尺寬之綠帶用地，退縮 4 公尺帶狀式開放空間，為當地帶來友善的綠地廣場與通學步道。
漢皇指出，本案將捐贈托嬰中心、區民活動中心等公益設施供民眾使用，並考量到後續維護管理，規劃獨立出入口及專用電梯。另因本案與葫蘆寺相鄰，也設置文化藝牆，呼應傳統氣息，在現代與懷舊之間取得自然的平衡。漢皇並承諾重新規劃設計南側綠帶設施，納入本案景觀一併規劃，結合步道、休憩涼亭、Youbike 站點，打造鄰里友善的步行、通學廊道。
漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，「海光段公辦都更案」是漢皇集團繼「大陳社區公辦都更案」與新北市政府合作後，將首度與台北市政府都市更新處攜手，以原地主使用需求為出發點的規劃考量，同時兼顧公共空間公益性，並擴大到基地周遭的環境整合，實現都市更新最根本的安居、樂居需求，將為台北市政府、漢皇、都更地主共創三贏的典範。
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