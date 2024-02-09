投資人評估經濟數據和Fed官員談話 美債殖利率漲跌互見

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-09 18:14

投資人評估最新經濟數據並考量聯準會降息的未來路徑，美國國債殖利率周五 (9 日) 幾乎沒有變化。

美東時間凌晨 5:07，10 年期公債殖利率小跌 0.4 個基點至 4.166%；2 年期公債殖利率小漲 0.7 個基點至 4.463%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人關注最新的經濟數據，以獲取有關經濟狀況和利率未來潛在趨勢的暗示。

周四 (8 日) 公布的初請失業金人數為 21.8 萬人，低於《道瓊》調查經濟學家預期的 22 萬人。這些數據顯示勞動市場進一步恢復活力，增加人們對聯準會可能需要一段時間才能降息的預期。

在此背景下，人們對降息時間表的猜測甚囂塵上，聯準會官員顯得謹慎，令投資人最早於 3 月降息的希望破滅。

政策制訂者的言論也加劇人們對今年降息次數可能少於預期的擔憂。明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡利 (Neel Kashkari) 周三 (7 日) 表示，他預計 2024 年將降息兩到三次。