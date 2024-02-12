等待關鍵數據和Fed官員談話 美債殖利率走低

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-12 17:54

美國國債殖利率周一 (12 日) 小幅走低，投資者期待關鍵經濟數據以及聯準會官員的最新評論，論可能會提供有關利率前景的暗示。

美東時間凌晨 4:48，10 年期公債殖利率下跌 1 個基點至 4.177%。2 年期公債殖利率下跌 1 個基點至 4.478%

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

由於有關何時開始降息以及今年降息次數的不確定性仍然存在，投資人期待本周的關鍵經濟數據和聯準會官員的演講。

1 月消費者物價指數 (CPI) 將於周二 (13 日) 公布，隨後本周將進一步公布生產者物價指數 (PPI)、零售銷售等其他數據。投資人期待這些數據將顯示聯準會可能儘早開始降息。

同時，聯準會官員最近幾周表示，經濟數據將在降息決策中發揮重要作用，並暗示不太可能在 3 月降息，而這是許多投資人一直預期的。

其中包括聯準會主席鮑爾，他本月稍早表示，聯準會仍在尋找更多數據證據，證明通膨正在朝著聯準會 2% 的目標區間回落。