蘋果Vision Pro蜜月期恐結束 第一批果粉退貨

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-15 15:00

對一些蘋果 (AAPL-US) Vision Pro 買家來說，蜜月期已經結束了，佩戴體驗不舒適、感到頭痛及眼睛疲勞是用戶退貨的主要原因。

據《The Verge》周四（15 日）報導，過去幾天，社交媒體上越來越多 Vision Pro 用戶表示，將退回這款混合實境（MR）頭戴式裝置，退回主因包括佩戴體驗不舒適、感到頭痛、眼睛疲勞。

Vision Pro 本月於美國正式開賣，蘋果允許用戶在 14 天內退貨。

舒適度是最常被提及的退貨原因之一。一些用戶表示，Vision Pro 會讓他們頭痛，並出現暈動症。

此外，也有人抱怨 Vision Pro 的重量集中在裝置前方，導致重量不平均。



《The Verge》產品經理 Parker Ortolani 認為，這款裝置導致他的眼睛血管破裂。

Ortolani 準備退回 Vision Pro，並表示：「儘管它的使用效果如我所希望的那樣神奇，但由於重量和表帶設計，即使是短時間佩戴，它也太不舒服。我想使用它，但又不敢戴上它。」

「它實在是太貴了，而且笨重，我更無法適應的是它產生的持續頭痛和眼睛疲勞。」

硬體不是 Vision Pro 唯一的問題。用戶另一個常見抱怨是 Vision Pro 的生產力不夠高。

一位工程師在社交平台 Threads 上指出，看 Figma 螢幕會讓人頭暈，而且該裝置也不適用於他們的工作。另一位工程師在社交平台 X 上寫道：「編碼體驗無法說服（他），對焦問題也讓人頭疼。」

一位 Reddit 用戶也寫道：「如果我使用它不是為了提高工作效率，如果我不喜歡用它來娛樂，如果沒有足夠遊戲可以玩，我就沒理由保留它。」