〈證交所新春團拜〉林修銘：龍年四面向厚植台灣資本市場實力 接軌國際

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 09:54

證交所今 (15) 日舉行證券暨期貨業新春團拜，董事長林修銘致詞時表示，龍年發展重點將持續往壯大市場規模、創新商品服務、強化資安韌性、淨零永續共榮四大目標努力，協助資本市場累積長遠發展的堅強實力，提升面對風險的應變能力，藉此提高台灣在全球市場的關鍵地位。

林修銘透露，接下來將會密集赴海外市場交流，多與國外經理人溝通，強調證交所相當重視 ESG 議合、資料庫建立及商品開發，3 月 2 日就會啟程，前往倫敦、盧森堡、法蘭克福與新加坡，將會與新交所進一步交流，3 月底則會前往韓國。

一、提升公司價值，壯大市場規模

林修銘說明，企業體質強健是資本市場蓬勃的根基，證交所將逐步透過優化企業體質、協助產業升級、增進市場曝光吸引內外資金的作法，從公司延伸到產業，再擴展到整體市場，多管齊下、內外並進，壯大台股市場規模。

首先，為提升公司體質，鼓勵檢視自身股價淨值比 (P/B)，引導企業強化公司治理措施與永續資訊揭露，並重視股東與利害關係人意見，進一步完善投資人關係、議合等溝通管道，提升企業價值，以增進投資者信心。

其次，將以現有 AI、半導體等關鍵產業的亮眼表現為基礎，結合主板與創新板力量，推動數位、綠能、生技三大新經濟產業發展，吸引大型企業與國際級企業在台上市櫃，打造新經濟產業聚落，以資本市場力量支持實體經濟發展，維持台灣產業於國際的競爭優勢。同時響應政府產業政策，攜手公部門與產業單位，驅動新創資金活水，發揮其投資影響力提高機構法人和投資大眾對新創事業的認同度。

此外，證交所將鼓勵市值大於 100 億元公司增加法說會頻率，並進一步結合產業供應鏈辦理座談會，發揮以大帶小之綜效，增加中小企業能見度；並與大型國際機構合辦引資活動，將優質企業推向國際。

二、創新商品服務，推動數位轉型

林修銘指出，創新是資本市場成長的重要引擎，證交所將積極推出多元新商品與新服務，包括主動型與多重資產型 ETF、跨境 ETF、基金架構 REITs 及更多永續商品，滿足市場參與者需求，也將精進盤中零股制度，擴大全民投資參與度。

為因應數位轉型的國際趨勢，證交所將分別從 To B 和 To C 兩個層面著手。對於 To B，將盡速檢視資本市場各個利害關係人的所有作業流程，包含發行、交易、結算、市場監理等，找出關鍵節點，運用數位金融科技進行業務、服務及資訊流程的優化，建構高效能的數位化環境，為市場創造價值；To C 方面，將以重視客戶需求為導向，提供更多數據加值服務之完整解決方案。

三、強化資安防護，增進投資信心

為因應科技發展帶來各項新型態的威脅，林修銘表示，證交所將導入智能資安防護設備，持續精進關鍵基礎設施的實體韌性，確保市場運作不中斷。並與各周邊單位合作，加強證期業者、上市櫃公司資安防護效能，共同維運市場安全，降低市場風險。

科技進步也帶來不同的機會，證交所已逐步導入大數據分析及 AI 等監理科技，將陸續應用在執行上市公司、券商管理與市場監視等市場管理業務，以增進監理效能。因應數位學習發展，證交所將藉助創新宣導管道開展投資人理財教育，提升民眾對金融市場和商品的素養，降低投資與被詐騙風險。

四、引領淨零減碳，累積永續動能

證交所將協力主管機關及相關單位，共同推動市場接軌國際永續揭露準則，同時將持續優化 ESG Infohub，提供更為完整的 ESG 資訊，並完成建置永續報告書數位平台等永續基礎工程。