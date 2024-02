〈證交所新春團拜〉林修銘：龍年四面向厚植台灣資本市場實力 接軌國際

為因應數位轉型的國際趨勢,證交所將分別從 To B 和 To C 兩個層面著手。對於 To B,將盡速檢視資本市場各個利害關係人的所有作業流程,包含發行、交易、結算、市場監理等,找出關鍵節點,運用數位金融科技進行業務、服務及資訊流程的優化,建構高效能的數位化環境,為市場創造價值;To C 方面,將以重視客戶需求為導向,提供更多數據加值服務之完整解決方案。