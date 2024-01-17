外資大倒貨 證交所喊話：台股基本面良好 籲投資人保持冷靜

台股選後連日走跌，加權指數今 (17) 日收盤下挫 185 點，跌幅 1.07%，以 17161.79 點作收，成交量 3820.42 億元，外資狂賣 782 億元，創史上單日第三大賣超。證交所信心喊話，強調台股基本面穩健，籲投資人保持冷靜，審慎評估國際事件對台灣的影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

亞洲主要市場今天全數下挫，日經指數收盤下跌 0.32%、韓國 KOSPI 指數收盤下跌 2.47%、上海指數收盤下跌 2.09%、深圳指數收盤下跌 2.58%、香港恆生指數收盤下跌 3.71%、新加坡海峽時報指數下跌 1.34%（截至下午 4 時），台灣股市下跌 1.07%，除日本外，相較於其他主要市場尚無跌幅較大。

證交所指出，俄烏及以巴衝突持續未解，而紅海危機升溫，影響全球航運及供應鏈，加上美國聯準會官員淡化降息預期，美國十年期公債殖利率攀升等衝擊，國際市場震盪劇烈，由於近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內加權指數可能會與全球市場連動，投資人應保持冷靜，並審慎評估國際事件對臺灣的影響。

隨著產業庫存去化及終端需求回溫，我國 11 月、12 月出口連續呈現正成長，國發會景氣燈號亦重回黃藍燈，顯示台灣經濟自谷底回升，各主要預測機構亦認為 2024 年國內經濟成長率可望超過 3%，顯示台股基本面穩固。

證交所表示，將密切注意相關國際事件對臺股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。