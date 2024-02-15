購物商場春節大進補 三大百貨業業績增1成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 12:13

環球購物中心指出，Global Mall 全台 8 店春節期間湧現滿滿人潮，不僅初一起近 2000 個福袋熱賣，清晨 6 點即就有民眾開始排福袋，加上春節期間推出的限定滿額贈及超值優惠 7 折起，帶動業績、人潮雙成長，對比去年春節同期成長近 10%，並創歷年新高。

環球購物觀察，連假期間以龍年造型商品或媽祖限定系列最獲青睞，也有不少消費者趁年節期間添購家電，如大尺寸電視、冰箱、美型智能兼備的掃拖地機器人、空氣清淨機、高單價咖啡機以及小巧按摩椅等，均為熱銷家電用品。

環球購物餐飲美食也來客熱絡，以 4-6 人團聚為主，餐期訂位皆滿，排滿等候人潮。

整體來看，環球購物的金飾、家電和餐飲等業種均成長近 15%。

遠百則指出，春節假期 7 天業績有近 10% 成長，化妝品成長動能更直逼 20%，女用、餐飲有 10% 佳績。

遠百觀察到，去年兔年年假長達 10 天，出國民眾較多，而今年龍年連續假期較短，扣除新友相聚的日子，逛街購物、看電影、用餐人潮湧入百貨商場，再加上收假日適逢 2 月 14 日西洋情人節，餐廳訂位狀況滿滿。

遠東 SOGO 則表示，春節期間各館期間限定的主題特展，像是忠孝館汪汪隊立大功賀新春、復興館化石博覽會等，成功吸引民眾入店，儘管去年的比較基期高，今年入店客數和業績仍有 2 位數的成長。

遠東 SOGO 統計，春節期間表現優異的業種有黃金、珠寶、精品、名品、手機、iPad、筆電和音響等；餐飲方面，無論是美食街或餐廳，在除夕前一周旺到大年初五，一位難求。