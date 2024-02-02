過年紅包存起來買零股 證交所製作影片介紹小資理財術

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-02 15:35

截至去年底，投資人開戶人數達 1251 萬人，53% 民眾持有交易帳戶，其中 20-30 歲的開戶人口已突破該年齡層的 5 成，年輕族群參與提升，同步帶動零股、定期定額及 ETF 成交值皆創新高，其中，盤中零股成交值自實施以來增加 15 倍，零股成交⼾數由 32 萬戶增加至 113 萬戶，顯見零股交易已成為小資族群最便利的理財投資管道。

證交所指出，「零股交易快易懂」影片，以農曆過年期間父子聊天對話情境，討論該如何好好運用年終獎金及壓歲錢，說明透過零股交易，可以用小小的錢投資儲蓄美好未來。

影片中介紹什麼是零股交易，盤中、盤後零股交易有何不同，零股和整股市場的差異，以及零股交易需要注意的事項。零股交易門檻低，能藉此開啟理財人生，養成投資習慣，只要持之以恆就能聚沙成塔，累積人生財富，是小資族群不可錯過的理財秘訣。

另外，還有生動有趣的「定期定額投資股票及 ETF」影片，能讓投資大眾能一次了解定期定額投資股票及 ETF 的便利性與特性，透過定期定額有紀律性的投資，毋需再費心力研究高低點進場時機，長期持有更可降低平均成本、有效分散風險，是小資族群追求穩健長期獲利最佳的方式。