去年首度獲利 Uber宣布回購70億美元股票

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-14 22:06

Uber Technologies (UBER-US) 周三 (14 日) 表示，在共乘業務強勁復甦以及食品配送業務的需求回升後，該公司將首次回購價值 70 億美元的公司股票。

該公司股價去年上漲一倍多，周三盤前交易上漲超過 8% 至 74.75 美元。

Uber 財務長 Prashanth Mahendra-Rajah 表示：「今天批准我們的首次股票回購計劃，是對公司強勁財務走勢的信任票。」

未來三年，該叫車公司預計總預訂量將成長 10% 左右，調整後的核心利潤成長將達到 30% 至 40%。

該公司表示，自由現金流占調整後息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA) 的比例預計每年將達到 90% 以上。

對沖基金大山資本董事長海耶斯 (Thomas Hayes) 表示：「Uber 正在全力以赴，並決定該是資本返還給投資人的時候了。這是對其服務需求以及執行長科斯羅薩西 (Dara Khosrowshahi) 完美執行營運紀律的信任投票。」

繼疫情期間的低迷之後，隨著人們更多地外出以及員工被召回辦公室，乘車共享市場急劇擴張。