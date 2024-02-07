〈財報〉營收和訂單量出現雙位數成長 Uber上季業績表現超過預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-07 20:38

Uber (UBER-US) 周三 (7 日) 公布第 4 季業績，營收和獲利均超出分析師的預期。該公司股價在盤前交易下跌約 3%。

該公司業績與 LSEG 分析師預期相較如下：

每股獲利 66 美分，高於預期的 17 美分

營收 99.4 億美元，高於預期的 97.6 億美元

Uber 淨利為 14 億美元，合每股 66 美分，而去年同期的淨利為 5.95 億美元，合每股 29 美分。根據財報聲明，得益於股權投資重估的「未實現收益」，Uber 的淨利包括 10 億美元的淨收益。

該公司本季營收較去年同期成長 15%。Uber 的總訂單量為 376 億美元，年增 22%。

執行長科斯洛沙西 (Dara Khosrowshahi) 在財報聲明中表示，隨著消費者支出繼續從零售轉向服務，2023 年是「Uber 可持續獲利成長」的一年，「我在整個公司看到的創新步伐和勢頭讓我充滿活力。」

Uber 調整後 EBITDA 為 12.8 億美元，年增 93%，略高於 StreetAccount 調查分析師預期的 12.3 億美元；也高於該公司 11.8 至 12.4 億美元的財測值。

Uber 預計 2024 年第 1 季的總訂單量將在 370 至 385 億美元之間，而 StreetAccount 的估計為 374.3 億美元。Uber 預計調整後 EBITDA 為 12.6 至 13.4 億美元，而分析師預期為 12.6 億美元。

Uber 第 4 季每月活躍平台消費者數量達到 1.5 億，較去年同期的 1.31 億成長 15%。期內平台完成出行 26 億人次，較去年成長 24%。

Uber 最大業務部門的表現如下：

叫車總訂單量 193 億美元，年增 29%

快遞總訂單量 170 億美元，年增 19%

Uber 的叫車業務營收為 55 億美元，年增 34%；配送業務收入為 31 億美元，較去年同期成長 6%。