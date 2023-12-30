Lyft漲得沒道理 Uber價格已合理 均遭野村證券下調評級

野村證券質疑共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 和 Uber (UBER-US) 的業務前景並下調其股價評級，令該兩股應聲下跌。

野村證券分析師 Anindya Das 和 Masataka Kunugimoto 周五 (29 日) 將 Lyft 評級自「中立」下調至「減持」，但修正其獲利和營收預期，並將股票目標價自 11.70 美元上調至 13 美元。

另外，他們也將 Uber 股票評級自「買進」下調至「中立」，但將股票目標價自 59 美元上調至 62 美元。

Lyft 周五下跌 3.54%，收每股 14.99 美元；Uber 下跌 2.49%，收每股 61.57 美元。 S&P 500 周五收低 0.28%。

分析師認為 Lyft 持續調漲佣金率的空間有限，因為駕駛的營業費用增加速度比其收入增加速度還快，且他們認為 Lyft 近期內沒有機會解決其「自行車共享業務拖累獲利」的問題。

野村團隊預計，後疫情期出行激增的現象明年將放緩下來，但這對 Uber 來說可能是好事。

「一旦目前旅行業的反彈消退，Lyft 模較小的市場定位以及缺乏交叉銷售機會 (與 Uber 不同) 恐限制該公司的營收成長。」

他們認為 Lyft 難以藉漲價來消除客流量成長放緩的衝擊，因為該公司將受到規模更大、利潤更高的同業 Uber 的競爭約束。

Lyft 股價 12 月飆漲 32%，今年飆漲 41%。 分析師表示，雖然成長股普遍受益於美聯準會 (Fed) 明年可能開始降息的樂觀情緒，但 Lyft 卻未有足夠的理由解釋本月出色的表現。

Uber 的情況則不同，Uber 今年漲約 150%，本月漲幅約 9%，自「獲利性地擴展其商業模式」到發布首次營業獲利，以及被納入 S&P 500 指數與未來執行庫藏股的消息，該股擁有多項吸引投資者的利多。

但分析師寫道：「目前，我們認為 Uber 大部分催化劑已經在價格上反映，按當前價格計算，Uber 的估值相當合理。」

野村證券對共享乘車公司的觀點與華爾街大致相同。FactSet 數據顯示，73% 研究 Lyft 股票的分析師給予該股中立評級，而 Uber 的買入評級比率為 94%。