Uber獲納入標普500指數 盤後勁揚逾5%

標普道瓊指數 (S&P Dow Jones Indice) 宣布將 Uber(UBER-US) 納入標普 500 指數後，Uber 周五 (1 日) 盤後飆逾 5%。

根據聲明，Uber 將取代食品包裝公司 Sealed Air(SEE-US)，於 12 月 18 日開盤後正式進入標普 500，一同被納入的還有電子代工廠捷普科技 (JBL) (JBL-US) 和建材供應商 Builders FirstSource(BLDR-US)，兩家公司將取代阿拉斯加航空 (ALK-US) 和 SolarEdge(SEDG-US)。

Uber 2019 年於紐約證券交易所正式上市後，因積極拓展業務而不斷燒錢，為了讓低利潤的業務保持競爭力，Uber 必須向司機提供足夠財務誘因，才能吸引更多司機加入平台。

Uber 的主要獲利指標為調整後息稅折舊攤銷前淨利 (EBITDA)，多半來自叫車業務，但外送和廣告服務近年也有所貢獻。此外，Uber 在 2020 年裁掉 3500 多個職位，並力圖改善成本結構，例如調降外送成本。

該公司此前公布第三季淨利為 2.21 億美元，營收為 92.9 億美元，過去四季所創造的利潤已超過 10 億美元。根據標普規定，被納入指數的成分股公司，最近一季以及前面四季都必須實現獲利，且調整後市值需至少達到 145 億美元。

目前 Uber 市值約為 1180 億美元，標普 500 指數成分股公司市值中位數則剛突破 310 億美元。