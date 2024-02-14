紐約匯市—美元兌日元突破150 美元指數創3個月新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-02-14 07:00

數據顯示美國 1 月份通膨升幅超出預期，強化了聯準會將在 3 月份維持利率穩定的猜想，美元周二升至 3 個月高點。

通膨數據公布後，美元兌日元匯率自 11 月以來首次突破 150 。

周二的數據顯示，1 月消費者物價指數 (CPI) 季增 0.3%，高於經濟學家預期的 0.2% 漲幅。年增幅度 3.1%，而預期為 2.9%。

在剔除波動較大的食品和能源成分後，1 月核心 CPI 年增 3.9%，與 12 月漲幅持平，季增幅度為 0.4%。

通膨數據公布後美元指數轉正，觸及 3 個月高點 104.95。紐約尾盤上漲 0.7%，至 104.89 點，預計將創下 2 月 2 日以來的最佳單日漲幅。

美元兌日元一度飆升至 3 個月高點 150.88。分析師表示，突破 150 關卡可能會引發日本官員進一步的警告，以試圖支撐日元。

今年以來，日元兌美元匯率已下跌逾 6%，隨著投資人削減對聯準會寬鬆周期規模和步伐的預期，日元持續承受壓力。

波士頓 SLC Management 董事總經理 Dec Mullarkey 表示，今天的消費者物價指數發出的關鍵信息是，它正在放緩，但低於預期。這一數據支持聯準會繼續等待通膨得到良好控制的更多證據，再做出決定。

CME FedWatch 工具顯示，通膨數據公布後，交易員押注 5 月降息至少 25 個基點的比例，從數據發布前的約 58% 降至 36.1%，而對 6 月降息的預期為 74.3% 。

市場還考慮了今年大約 3 次降息，這與聯準會的利率預測或 12 月發布的所謂「點陣圖」一致。

SLC 的 Mullarkey 表示：「這種調整應該有助於降低今年晚些時候出現意外和波動性飆升的風險。」

其他貨幣方面，歐元兌美元下跌 0.6%，至 1.0707 美元，此前曾跌至 11 月中旬以來的最低水準 1.0700。

加密貨幣方面，比特幣觸及 2021 年 12 月以來最高點 50,383 美元，但在 CPI 數據公布後跌破 5 萬美元。

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