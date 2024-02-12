商業房地產壓力漸增 投資人開始放空地區銀行

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-12 20:25

2023 年春季矽谷銀行倒閉引發地區銀行業危機一年後，人們對小型銀行健康狀況的擔憂再次升級。

研究機構阿波羅指出，NYCB 最近發布的財報導致其股價暴跌約 60%，讓投資人特別關注地區性銀行的投資組合，因為小型銀行占所有未償商業房地產 (CRE) 貸款的近 70%。

Raging Capital Ventures 的空頭炒家馬丁 (William C. Martin) 表示，「只要利率維持在高點，銀行就很難避免商業房地產貸款出現問題。」在 NYCB 於 1 月 30 日發生災難性事件後，他決定放空 NYCB。財報詳細描述了房地產行業的痛苦，並讓他相信股票可能會因更多的房地產損失而進一步下跌。

馬丁去年在矽谷銀行倒閉前放空該行。他表示，這次也放空了 NYCB，因為他認為該銀的獲利能力將會減弱，並且可能需要籌集資金。NYCB 上周三 (7 日) 表示，增資是一種選擇，但目前無意這樣做。

不良債權投資公司 Arena Investors 共同創辦人兼執行長茲委爾恩 (Dan Zwirn) 表示：「地區性銀行面臨的利率風險會加倍。」他在未來一兩年內避免投資房地產，部分原因是較高的違約風險。自 NYCB 公布財報以來，KBW 地區銀行業指數下跌約 11%。

商業房地產市場受到新冠疫情的影響。惠譽表示，由於許多公司難以轉變遠距和混合工作的員工，商業抵押貸款支持證券 (CMBS) 的拖欠率預計到 2024 年將上升至 8.1%。同時，五個以上單位的商業住房的 CMBS 貸款拖欠率預計將在 2024 年達到 1.3%，而 2023 年將達到 0.62%。