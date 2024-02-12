商業房地產壓力漸增 投資人開始放空地區銀行
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-12 20:25
紐約社區銀行 (NYCB-US) 對商業房地產的投資加強了投資人對地區銀行的警覺。某些人預計那些擁有辦公大樓和多戶住宅房地產貸款的人將面臨更多痛苦。
2023 年春季矽谷銀行倒閉引發地區銀行業危機一年後，人們對小型銀行健康狀況的擔憂再次升級。
研究機構阿波羅指出，NYCB 最近發布的財報導致其股價暴跌約 60%，讓投資人特別關注地區性銀行的投資組合，因為小型銀行占所有未償商業房地產 (CRE) 貸款的近 70%。
Raging Capital Ventures 的空頭炒家馬丁 (William C. Martin) 表示，「只要利率維持在高點，銀行就很難避免商業房地產貸款出現問題。」在 NYCB 於 1 月 30 日發生災難性事件後，他決定放空 NYCB。財報詳細描述了房地產行業的痛苦，並讓他相信股票可能會因更多的房地產損失而進一步下跌。
馬丁去年在矽谷銀行倒閉前放空該行。他表示，這次也放空了 NYCB，因為他認為該銀的獲利能力將會減弱，並且可能需要籌集資金。NYCB 上周三 (7 日) 表示，增資是一種選擇，但目前無意這樣做。
不良債權投資公司 Arena Investors 共同創辦人兼執行長茲委爾恩 (Dan Zwirn) 表示：「地區性銀行面臨的利率風險會加倍。」他在未來一兩年內避免投資房地產，部分原因是較高的違約風險。自 NYCB 公布財報以來，KBW 地區銀行業指數下跌約 11%。
商業房地產市場受到新冠疫情的影響。惠譽表示，由於許多公司難以轉變遠距和混合工作的員工，商業抵押貸款支持證券 (CMBS) 的拖欠率預計到 2024 年將上升至 8.1%。同時，五個以上單位的商業住房的 CMBS 貸款拖欠率預計將在 2024 年達到 1.3%，而 2023 年將達到 0.62%。
高盛的研究顯示，CRE 還面臨利率上升的壓力，約 1.2 兆美元的商業抵押貸款將於今年和明年到期。
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