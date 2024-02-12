輝達CEO黃仁勳：演算技術的進步將使AI成本大幅下降

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-12 18:10

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 預計，未來幾年運算技術的進步，將使開發人工智慧 (AI) 的成本遠低於奧特曼 (Sam Altman) 聲稱所需的 7 兆美元。

他周一 (12 日) 在杜拜舉行的世界政府峰會上表示，「你不能假設你會買更多電腦，而是必須假設電腦會變得更快，因此不會需要那麼多總量。」」輝達生產歷來最受歡迎的 AI 晶片，黃仁勳相信晶片產業將降低 AI 的成本，因為這些零件的製造速度「越來越快」。

《華爾街日報》日前報導，OpenAI 執行官奧特曼 (Sam Altman) 正向包括阿拉伯聯合大公國在內的中東投資者那裡籌集 7 兆美元，用於一項半導體計劃，以與輝達競爭 AI 市場。

由於在 AI 訓練晶片領域無可爭議的領導地位，輝達的市值已飆升至超過 1.7 兆美元，讓黃仁勳的個人財富增加了數倍。奧特曼和其他 AI 開發者正在尋求硬體多元化的方法，包括探索自行製造晶片。

全球領先的代工晶片製造商台積電和三星電子每年投入超過 300 億美元的資本支出，以保持領先潛在競爭對手的優勢。對奧特曼來說，真要想削弱它們的領先地位，必須在研究、開發、設施和專業人員上投入大量資金，但黃仁勳認為，更好、更具成本效益的晶片將使這變得不必要。