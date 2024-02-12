輝達CEO黃仁勳：演算技術的進步將使AI成本大幅下降
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-12 18:10
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 預計，未來幾年運算技術的進步，將使開發人工智慧 (AI) 的成本遠低於奧特曼 (Sam Altman) 聲稱所需的 7 兆美元。
他周一 (12 日) 在杜拜舉行的世界政府峰會上表示，「你不能假設你會買更多電腦，而是必須假設電腦會變得更快，因此不會需要那麼多總量。」」輝達生產歷來最受歡迎的 AI 晶片，黃仁勳相信晶片產業將降低 AI 的成本，因為這些零件的製造速度「越來越快」。
《華爾街日報》日前報導，OpenAI 執行官奧特曼 (Sam Altman) 正向包括阿拉伯聯合大公國在內的中東投資者那裡籌集 7 兆美元，用於一項半導體計劃，以與輝達競爭 AI 市場。
由於在 AI 訓練晶片領域無可爭議的領導地位，輝達的市值已飆升至超過 1.7 兆美元，讓黃仁勳的個人財富增加了數倍。奧特曼和其他 AI 開發者正在尋求硬體多元化的方法，包括探索自行製造晶片。
全球領先的代工晶片製造商台積電和三星電子每年投入超過 300 億美元的資本支出，以保持領先潛在競爭對手的優勢。對奧特曼來說，真要想削弱它們的領先地位，必須在研究、開發、設施和專業人員上投入大量資金，但黃仁勳認為，更好、更具成本效益的晶片將使這變得不必要。
話雖如此，黃仁勳並不認為 AI 支出的成長會很快結束。他在演講中估計，未來 5 年內為 AI 提供支援的全球資料中心成本將翻倍，「我們正處於新時代的開始。資料中心的安裝基礎價值約為 1 兆美元。在未來 4 到 5 年內，我們將擁有價值 2 兆美元的數據中心，為世界各地的軟體提供支援。」
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