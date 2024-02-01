紐約社區銀行重挫 再度引發美國地區銀行業關注

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-01 18:09

美國地區銀行股周四 (1 日) 再次受到關注。銀行業指數周三 (31 日) 出現去年 3 月 Signature Bank 倒閉以來的最大單日跌幅。

LSEG 數據顯示，受紐約社區銀行 (NYCB-US) 拖累，KBW 地區銀行指數周三下跌 6%。紐約社區銀行單日跌幅創歷史新高，達 37.6%。聯準會維持利率穩定的決定也給大盤帶來壓力。

雖然許多分析師和投資人表示，紐約社區銀行的問題主要是由其資產負債表問題所引發的，但此次大跌再次引發投資人對地區銀行健康狀況的擔憂。紐約社區銀行將股利削減 70%，並公布意外虧損。

該行去年收購 Signature Bank 的部分資產，並表示正在籌集資本以改善其資產負債表。

Signature Bank 的收購以及 2022 年對 Flagstar Bank 的收購，使紐約社區銀行的資產負債表突破 1000 億美元的監管門檻，符合更嚴格的資本和流動性要求的約束。截至去年 12 月底，該行資產為 1163 億美元，而 2022 年 12 月底為 901 億美元。根據該行自己的數據，其資產負債表在一年內增加近 30%。

Jefferies 分析師寫道：「我們認為紐約社區銀行有幾個獨特的特徵，但結果和反應提醒人們，區域銀行業仍然存在風險。」

自去年動盪以來，存款已趨於穩定，但某些投資人和分析師警告，保留這些存款的成本將壓縮地區貸款機構的淨利息收入 (NII)，即貸款機構支付的存款與貸款賺取的差額。

在第 1 季財報中，許多地區銀行警告，推動貸款獲利的 NII 正在減弱。

由於聯準會維持利率不變，投資人的不安情緒也加劇。用於抑制通貨膨脹的高利率對地區銀行的貸款獲利及其持有的證券價值造成壓力。

Cherry Lane Investments 合夥人梅克勒 (Rick Meckler) 表示：「許多投資人都期待地區銀行指數在 2024 年繼續復甦。」並補充說，周三的走勢顯示這種復甦路徑可能不會是直線。