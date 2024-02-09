〈喜迎金龍年〉科技大廠搶人才 台達電鎖定年後轉職潮 鴻海高軟擴大招募

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-09 10:30

農曆年前後向來是轉職旺季，根據人力銀行 1 月中旬發布的統計資料顯示，求職者最愛的 10 大企業中，台達電、鴻海分別位居冠亞。其中，除了企業規模大，福利及年終具想像空間，相對吸引求職者青睞。

台達電進入 2024 年便積極鎖定有經驗族群的年後轉職需求，1 月下旬甫首度舉辦年終轉職面談會，徵才領域包含未來最具發展性的電動車、AI、資通訊系統、智能製造、微電網、儲能等產業。

職缺則涵蓋軟韌體、電源硬體、機構熱流等，製造方面亦有海內外儲備廠長的機會，也有品質、業務、顧問、商業開發等非工程職缺，台達電表示，第一季亦將展開密集的校園招募活動。

鴻海高雄軟體研發中心在去年 12 月揭牌正式啟用，以「軟體為主，硬體為輔」聚焦在集團智慧城市、智慧製造、智慧 EV 等三大平台平台。鴻海也和高雄市政府合作進行人才招募，範圍涵蓋 AI、AR、Web3.0、車聯網、雲計算、電動車、數位健康等領域。