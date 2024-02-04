〈鴻海嘉年華〉劉揚偉：今年業績微幅成長 AI伺服器需求非常不錯

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-04 20:04

鴻海 (2317-TW) 今 (4) 日舉辦愛心嘉年華表示，董事長劉揚偉受訪時表示，今年展望會比去年好一些些，雖然消費性電子會受到國際政經情勢影響，但 AI 伺服器會非常好，有好幾個新案子陸續都有拿到，已經感受到需求不錯。

劉揚偉表示，AI 伺服器需求很好，這幾天也陸續聽到其他公司說相當好，但要稍微釐清一下，如果整個市場那麼好，那對整個產業都很好，可是這個市場會有那麼好嗎，畢竟上游產能有限，這個是所不理解的地方。

劉揚偉進一步解釋，現在看起來上游晶片供給要到下半年才會舒緩一點，雖然說說緩，但還是跟不上需求，真的要趕上需求還是要等新廠開出來。

除了 AI 伺服器之外，電動車也是鴻海今年發展重點，劉揚偉表示，今年第一大事就是 Luxgen n7(Model C) 量產交車。他表示，自己坐 n7 已經 3 個月，體驗還不錯，對後續交車銷售非常有信心。

劉揚偉表示，交一部車子跟手機複雜程度不一樣，車子開在路上需要考慮環境等很多情況，因此很謹慎推動把品質做好。台灣強項就是速度很快，品質不錯、成本有競爭力，雖然不是成本最低、品質最高、創意最佳，但整體都能不錯，這就是台灣的強項。