台達電切入氫能源燃料電池領域 取得Ceres技轉授權2026年生產

台達電 (2308-TW) 今 (18) 日宣布，與英國 Ceres Power 簽訂約 4300 萬英鎊 (約新台幣 17 億元) 的氫能源電池堆技術移轉及授權合約，台達將開發完整的固態氧化物氫燃料電池系統 (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell)及水電解製氫系統(SOEC, Solid Oxide Electrolysis Cell)，預計 2026 年底開始生產。

台達執行長鄭平表示，氫能源將在全球淨零排放的轉型中扮演重要的角色，以 Ceres 領先的固態氧化物電池堆技術加上台達的電力電子及散熱技術，目標開發出高能源轉換效率的燃料電池及水電解製氫系統，進一步完整台達在基礎設施的布局，以科技協助全球減碳的進程。

鄭平進一步指出，氫燃料電池具有供電穩定、高效率的優點，能完善微電網及分散式電網的建置，在資料中心、半導體產業及精密工業等關鍵設施中的需求也將持續成長；水電解製氫方面，化工、電力、煉鋼等產業也積極開發以綠氫取代化石原料的製程，以降低碳排。

Ceres 執行長 Phil Caldwell 表示，結合 Ceres 的 SOFC 及 SOEC 技術，台達將能為客戶打造高效潔淨的氫能源解決方案。氫能是未來可靠、永續的電力系統中的關鍵，此次技術授權合作，將會是雙方攜手加速氫能產業發展的第一步。

取得關鍵的電池堆技術授權外，台達也將於台南廠區建立淨零科學實驗室，開發包括氫能源的尖端零碳科技並厚實相關應用領域研發能量。

台達表示，在 Ceres 工程服務協助下，台南廠區預計於 2024-2026 年完成產品開發及產線建置，並於 2026 年底開始生產，將氫能源系統結合其既有的微電網、能源管理等多元方案，將能為客戶打造更具彈性的低碳基礎設施。

Ceres 總部位於英國，投入氫能源固態氧化物電池堆技術逾 20 年，是該領域的技術領導者之一，2023 年於倫敦證券交易所上市，商業模式著重於技術開發及專利授權。