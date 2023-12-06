鴻海高雄軟體研發正式正式揭牌啟用 聚焦三大智慧平台

鴻海 (2317-TW) 高雄軟體研發中心今 (6) 日揭牌正式啟用，未來將以集團三大智慧平台，智慧城市、智慧製造、智慧 EV 為基礎，攜手高雄市政府、麻省理工學院 (MIT)，產官學三方攜手，加速推動高雄市數位化與智慧。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海高軟研發中心進駐到駁二，除了是藝術與科技的一種「軟硬整合」，更是集團深耕高雄，和在地緊密連結的一個開始，在高雄的佈局會以「軟體為主，硬體為輔」，聚焦在集團三大平台的技術研發，包括智慧城市、智慧製造、智慧 EV 平台。

智慧城市平台方面，鴻海將導入結合麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）關於智慧城市的相關研究，參考國際一流城市的數位化、智慧化經驗，並以高雄市作為落地驗證的應用場域，結合 CityGPT 提供給市民、政府、企業更優質的智慧化服務與治理。

智慧製造則結合今年科技日所發布的「AI 工廠」，建構完整的 AI 生態系與技術平台，提供上下游供應鏈、合作夥伴完整的 AI 技術支持，包含數據、人力、資產等相關管理能力，支持開放的模型與共用算力，持續地整合、優化，讓鴻海未來在高雄所投入的電巴、電池、電芯及儲能廠，實現綠色淨零與永續發展。

智慧 EV 平台部分，延續鴻海在車用平台研發、賦能的角色，除了車用軟體的測試、驗證業務，鴻海也會以電動巴士 MODEL T、即將開賣的 MODEL C 為基礎，在行進過程中持續地蒐集數據，透過和 CityGPT 的連結，不斷地生成、優化高雄的城市治理。