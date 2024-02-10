ESG神卡 消費淨零做環保 零碳刷卡愛地球

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-10 10:40

為達到 2050 淨零目標，銀行信用卡也吹起「ESG」旋風，有的拿到碳足跡標章，有的結合綠色飲食、運動健身及共享運輸等綠色通路提供最高 10-12% 回饋，還有幫卡友種樹減碳捐贈給環保團體，讓你刷卡消費做環保，友善地球無負擔！

兆豐銀是公股首家「零碳信用卡」發卡行，同時也是第一家完成信用卡「碳足跡」及「水足跡」認證的發卡行，並取得環境部核發的「碳足跡標籤」，一次囊括四項認證。推出的 ESG 「e 秒刷」網購卡，每發一卡即捐 50 元給「無價星球聯盟」。新卡任刷一筆送 300 元 Uber Eats 優惠序號，新戶核卡 30 天內刷 3 千元還可再臺灣吧 20 吋行李箱；網購消費享有最高國內 3%、國外 4% 現金回饋。

第一銀行的「Living Green 綠活卡」綠色信用卡通過英國標準協會「PAS2060:2014 碳中和」及環境部「減碳標籤」雙重認證，在卡片製作過程使用綠電，購買碳權以達碳中和，並且建置消費碳足跡查詢功能，讓卡友了解每筆刷卡消費碳排放量。新戶數位申辦最高贈 750 元，減碳樂活最高 10% 回饋，每次自動加值及搭臺鐵、高鐵即 5% 回饋。

臺灣企銀 (2834-TW) 推出「永續生活」悠遊卡及一卡通，首刷行動支付最高回饋 3.5% ，申辦電子帳單，首 6 期帳單行動支付者最高回饋 3.5%。綠色通路消費享最高 10% 回饋。悠遊卡結合戶外用品、健康生機、綠色餐廳等綠色通路，最高 10% 現金回饋，每戶每月上限 300 元。一卡通針對台鐵、高鐵、共享汽機車及公共自行車等綠色交通回饋 10%，最高 450 元現金回饋。

永豐銀行推出「現金回饋 Green 卡」也標榜用 PETG 材質，除提供悠遊卡自動加值 4% 現金回饋，國內食、宿、遊、購、行精選百大綠色通路刷卡消費享最高 5% 現金回饋，新戶消費滿千最高回饋 700 元。即日起至 6 月底，任刷一筆並綁定 LINE 官方帳號，該行即透過無價星球聯盟為卡友種植一棵樹；永豐大咖 DACARD App 綁定現金回饋 Green 卡成功繳稅一筆，享當月總繳費稅金 10% 現金回饋 。

新光銀行的「 ESG 銀行卡」申辦電子帳單，享指定通路刷卡消費不限金額、點數加倍無上限，「減碳日常」點數 5 倍回饋，如 Gogoro、iRent、GoShare、WeMo Scooter、USPACE；「健身保健」享點數 6 倍回饋，如健身工廠、迪卡農、指定的運動用品店及藥局、樂齡網等；「綠食生活」的指定餐廳消費更享點數 7 倍回饋。