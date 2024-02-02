〈文曄展望〉宣示2050淨零排放 符合ESG全球趨勢

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-02 13:15

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 宣布，董事會通過淨零承諾與路徑規劃，預計自 2024 年開始，每年減少 3-5% 的溫室氣體排放，並在 2035 年前將溫室氣體範疇一及範疇二降低為 2022 年的 50%，承諾致力於通過減少溫室氣體 (GHG) 排放和支持潔淨科技產業之提升，逐年檢視調整，實現 2050 年淨零排放的目標。

文曄表示，公司定位為電子元件上下游間的橋樑角色，展現對於環境保護和氣候變化的重視，文曄自 2012 年起汰換辦公室所使用的燈具，以推動能源減碳方案，2014 年導入 EWM(Extended Warehouse Management) 與 New Label 系統，透過無紙化倉庫物流作業系統，每年節省用紙約二十多萬張，減碳效果明顯。

另外，文曄在包材回收利用上，透過優化訂單管理，有效回收原廠進貨紙箱，2022 年已從 2015 年的 48% 提升至 73%，同時，近 8 年更搭配總計超過 800 萬個回收箱使用，有效減少新包材之採購。

文曄為達成每年減少 3-5％的溫室氣體排放短中長期目標，已制定一系列具體策略及行動計劃，包括提高營運設施的能源效率、投資再生能源和儲能技術，以及鼓勵外包運輸車隊採用電動卡車等。

文曄已於 2023 年在上海辦公室優先設置太陽能發電裝置，提升再生能源使用率，並透過優先選擇對環境和人類健康影響較小的環保標章、節能標章等產品，積極實現綠色採購。文曄的 2022 年綠色採購金額達 1566 萬元新台幣，較前一年成長 5%。