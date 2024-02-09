〈春節何處去〉春節國旅走春 全台熱門景點出列

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-09 08:41

正值農曆春節連假期間，除了出國，其實國內也有不少美景，旅遊業者提到，國內將陸續進入櫻花期，九族櫻花祭 2 月 10 日起開放賞夜櫻活動，另外還有阿里山、太平山、司馬庫斯、武陵農場，以及人氣親子樂園有 Xpark 都會型水生公園、屏東海生館、新竹綠世界生態農場，都是推薦的走春好去處。

國內櫻花於 1 月下旬陸續綻放，旅行業者雄獅 (2731-TW) 推薦 3 大賞櫻玩法，例如，搭乘阿里山蒸汽檜木賞櫻列車，或是到九族櫻花祭體驗日式賞櫻氛圍，以及武陵農場欣賞櫻花海。

九族櫻花祭一向被譽為國內最大賞櫻盛會，種植有 5000 多株櫻花樹，為日本海外認證賞櫻名所，除賞櫻外，活動期間同步推出櫻花市集、日式浴衣體驗等多項活動，並於 2 月 10 日至 3 月 3 日開放限定賞夜櫻活動。

旅遊電商平台 KKday 提到，人氣親子樂園有 Xpark 都會型水生公園、屏東海生館、新竹綠世界生態農場、高雄壽山動物園等。

而近期熱門網美打卡點以嘉義佐登妮斯城堡最受歡迎，另還有薰衣草森林、台北 101 觀景台。

偏好到郊外旅行的民眾，推薦造訪阿里山、太平山、司馬庫斯和武陵農場，都是熱門踏青處。