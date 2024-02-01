中華電信學院開辦ESG系列課程有成 近4萬人次員工取得逾百張認證

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-01 15:40

ESG 成為企業營運重要層面，中華電信學院近年積極開辦 ESG 系列課程，光是去年就開辦 346 班 ESG 相關培訓課程，培育近 4 萬人次員工取得逾百張認證證照，為台灣企業中取得相關類別證照數量最多的公司，今年將持續擴大 ESG 系列課程服務對象，並規劃建置「供應商淨零永續學園數位學習平台」。

中華電信學院透過教育訓練，將 ESG 內化為企業員工的 DNA，同時為集團培育優秀的「企業永續 ESG」專業人才，從開辦至今，取得相當良好的成效。

此外，與台灣永續能源研究基金會合作辦理「企業永續管理師證照培訓班」，鼓勵公司內有志從事 ESG 相關工作的同仁參訓及取得認證，最終共取得台灣能源永續研究基金會頒發的 156 張「企業永續管理師證照」以及 15 張資料治理 CDMP 國際證照。

鑑於氣候變遷及淨零排放為現今全球關注議題，中華電信學院也開辦課程輔導公司同仁順利取得 83 張 ISO 14064-1 證照和 85 張 ISO 14001 證照，並將 ESG 系列課程推廣至集團子公司，為集團子公司量身開辦的「碳盤查與減碳路徑規畫工作坊」促進集團一同齊步向前推動 ESG 永續作為。

中華電信 2023 年率先同業承諾於 2030 年達成生物多樣性的淨正向影響 (NPI) 與實現不毀林 (NND) 目標，中華電信學院配合集團目標，與產官學研專家合作，舉辦一系列生物多樣性議題相關課程，厚植中華電信在環境保護領域實力，同時顯示公司培育企業永續專業人才不遺餘力。

展望 2024 年，中華電信學院將持續擴大 ESG 系列課程服務對象，將規劃建置「供應商淨零永續學園數位學習平台」，期待發揮龍頭電信領頭羊的角色，與供應商夥伴「大手拉小手，減碳一起走」。