春節南來北往租車自駕保障夠嗎？旅平險+租車險雙保障罩你

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-08 08:50

農曆新年假期返鄉出遊，租車自駕是個不錯的選擇，隨租隨還的共享汽車更是受到年輕族群歡迎，不過，保險業者提醒，租車前除了比價外，要注意車行的保險可能會有保障不足的問題，建議除了投保旅行平安保險，可加保租借汽車相關責任保險，藉由保險轉嫁旅行活動期間駕駛汽車可能導致第三人體傷、死亡或財務受損，依法應負賠償責任，而受賠償請求之風險。

共享經濟帶動「以租代買」的租車風潮，國內常見的共享汽車公司包含 iRent、Zipcar、格上 GoSmart，中租新品牌「URiDE」今年初也投入搶市，但只要開車上路就有風險，一旦發生碰撞導致車體損壞、人員傷亡，勢必增加租車者的負擔，而目前租車行僅依法令規定替租用車輛投保強制險，保障相對有限。

兆豐保險表示，民眾開車出遊前建議除了投保旅行平安保險以外，也要加保租借汽車相關責任保險，以此提高前述保障，就連旅行期間，導致第三人體傷、死亡或財損而衍生的民事訴訟費用，也能透過保險轉嫁風險。

以兆豐保險的「個人旅行綜合保險 (國內型)」來說，承保內容包括：旅行法律責任保險、旅行期間汽車駕駛人第三人責任保險、旅行期間汽車駕駛人駕駛他人汽車車體損失責任保險。

舉例來說，小明向租車公司租車駕駛，並在出發前投保旅行平安險並加保「個人旅行綜合保險 (國內型)」，一旦上路後因意外碰撞，致第三人體傷、死亡或是因此導致他人財物或租借車輛受損，而應負賠償責任時，就能透過保險理賠，減輕經濟負擔，但要注意的是，如果是無照駕駛、酒駕、吸毒則列為不保事項。

此外，中國信託產險業界首創「短期車體險」，提供日保限額車對車碰撞損失補償，主打「開車前再投保」、「開幾天保幾天」，滿足車主保障需求、降低保險費負擔；最早於出發 7 天前、最晚 1 日前均可上網投保，保費每日最低 120 元，即可獲最高 10 萬元保障，投保日最短 1 天、最長 15 天，讓偶爾用車的車主也能安心自駕。