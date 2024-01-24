嵌入式保險新趨勢 OneDegree：保險數位通路邁向B4B2C

OneDegree Global執行長Michelle分享後疫情與AI 時代的現代化保險關鍵策略。(圖：OneDegree Global提供)
OneDegree Global執行長Michelle分享後疫情與AI 時代的現代化保險關鍵策略。(圖：OneDegree Global提供)

金管會日前批准首宗保險業與電信業異業合作試辦申請，開啟了金融科技嶄新篇章，OneDegree Global 執行長 Michelle Ip 指出，看到台灣保險業在數位轉型的成長相當令人鼓舞，尤其「嵌入式保險」將使保險公司重新定位數位通路，從 B2B2C 策略轉變為下一階段 B4B2C (企業為企業到消費者) 策略。

Michelle 表示，保險公司將直接提供服務、個人化保險方案給保戶，而 IXT 保險科技解決方案也協助東南亞的兩家保險公司以及一家線上平台，在過去五個月內處理超過 65 萬份保單，成功將嵌入保險融合於通路中。

隨著保險業積極轉向雲端技術，資訊安全的重要性日益凸顯。在 2024 年的資安戰略全景議題中，OneDegree Global 資安長 Stanley Chou 認為，應將提高攻擊者成本作為資安主要戰略，建議公司的資安長們，資安投資應聚焦三大策略，首先是全面而深入的了解攻擊面；其次，資安投資應以提升攻擊難度的成本效益為導向；最後，善加利用共享責任模型，與業者共同防禦。

數位轉型也考驗著企業的數據再運用與創新能力，精誠資訊數據中台發展處資深協理于正之指出，傳統數據收集導致數據冗餘，也無法迎合業務要求，透過數據中台來整合收集並組裝數據，同時又能達到數據治理的目的，長期目標將能藉由數據來驅動數位轉型。

OneDegree Global 辦理「數位保險佈局：現代化系統與資安關鍵策略」商業會談，由精誠資訊 (6214-TW) 擔任主協辦，邀請到 15 間知名金融保險業的資訊、資安及數位金融高階主管，包含明台產險、安達產險、中信產險、台灣人壽、凱基人壽、安聯人壽等，共同探討保險創新、雲端部署及資安議題，讓業者能更有彈性應對數位轉型。

金管會本月初宣布核准富邦產險攜手台灣大哥大試辦「一站式」投保創新服務，透過台灣大客服 App 即可網路投保旅平險與不便險、登山險及海域險，為業界首例，更創下異業合作里程碑。金管會持續鬆綁保險業法規推動數位創新轉型，促使保險業攜手科技公司，在大數據、物聯網、無線通訊等領域，推出創新保險商品與服務。

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