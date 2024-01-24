嵌入式保險新趨勢 OneDegree：保險數位通路邁向B4B2C

金管會日前批准首宗保險業與電信業異業合作試辦申請，開啟了金融科技嶄新篇章，OneDegree Global 執行長 Michelle Ip 指出，看到台灣保險業在數位轉型的成長相當令人鼓舞，尤其「嵌入式保險」將使保險公司重新定位數位通路，從 B2B2C 策略轉變為下一階段 B4B2C (企業為企業到消費者) 策略。

Michelle 表示，保險公司將直接提供服務、個人化保險方案給保戶，而 IXT 保險科技解決方案也協助東南亞的兩家保險公司以及一家線上平台，在過去五個月內處理超過 65 萬份保單，成功將嵌入保險融合於通路中。

隨著保險業積極轉向雲端技術，資訊安全的重要性日益凸顯。在 2024 年的資安戰略全景議題中，OneDegree Global 資安長 Stanley Chou 認為，應將提高攻擊者成本作為資安主要戰略，建議公司的資安長們，資安投資應聚焦三大策略，首先是全面而深入的了解攻擊面；其次，資安投資應以提升攻擊難度的成本效益為導向；最後，善加利用共享責任模型，與業者共同防禦。

數位轉型也考驗著企業的數據再運用與創新能力，精誠資訊數據中台發展處資深協理于正之指出，傳統數據收集導致數據冗餘，也無法迎合業務要求，透過數據中台來整合收集並組裝數據，同時又能達到數據治理的目的，長期目標將能藉由數據來驅動數位轉型。

OneDegree Global 辦理「數位保險佈局：現代化系統與資安關鍵策略」商業會談，由精誠資訊 (6214-TW) 擔任主協辦，邀請到 15 間知名金融保險業的資訊、資安及數位金融高階主管，包含明台產險、安達產險、中信產險、台灣人壽、凱基人壽、安聯人壽等，共同探討保險創新、雲端部署及資安議題，讓業者能更有彈性應對數位轉型。

金管會本月初宣布核准富邦產險攜手台灣大哥大試辦「一站式」投保創新服務，透過台灣大客服 App 即可網路投保旅平險與不便險、登山險及海域險，為業界首例，更創下異業合作里程碑。金管會持續鬆綁保險業法規推動數位創新轉型，促使保險業攜手科技公司，在大數據、物聯網、無線通訊等領域，推出創新保險商品與服務。