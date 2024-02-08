〈過年宅在家〉台泥董座張安平分享電影《但丁》 不同視角探討傳奇詩人故事

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-08 10:50

台泥 (1101-TW) 董事長張安平熱愛文史哲學和藝術，在新年伊始也分享義大利電影但丁《Dante》(2022)，這部電影透過另一位知名作家喬凡尼 · 薄伽丘 (Giovanni Boccaccio) 的視角來回顧但丁 · 阿利吉耶里 (Dante Alighieri) 這位史上最偉大詩人之一的故事。

但丁因創作《神曲》，被當時天主教會內部人士認為是「撒旦的作品」，迫於教會壓力，但丁及其男性後裔被判處死刑，不過，隨著政治及社會環境變化，但丁所受到的不公平對待也逐漸被世人所知。

《Dante》故事發生在但丁死後多年，西元 1350 年，薄伽丘被指示帶一筆錢，交付給但丁的女兒安東妮亞 · 阿利吉耶里 (Antonia Alighieri)，這筆款項代表佛羅倫斯 (Firenze) 市政府對但丁家族的象徵性賠償。

電影闡述薄伽丘追溯但丁被流放後，從佛羅倫斯到拉文納 (Ravenna) 的部分旅程，薄伽丘在但丁造訪過的修道院、村莊、城堡停留，除了藉此重建但丁生前的故事外，同時進行調查，重述但丁所遭受的不公正待遇，來恢復他的名譽。