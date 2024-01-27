鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-27 11:55

調查顯示，「退休金靠政府」的依賴比重顯著回升，從去年的 53.5% 大幅提升到 58.6%，保險理財專家建議：及早開始投資規劃，掌握時間優勢，強迫儲蓄、逐步累積財富。只要掌握人生五個賺錢階段並利用保險做好規劃，即可達到樂活享退的目標。

在通膨、升息的大環境氛圍下，民眾湧現退休金不足的焦慮，根據中華經濟研究院發布的 2023 年「國人安心樂活享退調查」報告指出，已退休族群預期需 1,114 萬元才能安心退休，但實際上只累積 678 萬元退休金（不含房地產價值）；未退休族群平均已累積 308 萬元退休金，預期需 1,320 萬元才能安心退休，不論是已退休或未退休族群，在退休財務規劃及準備皆和預期有顯著落差。

而受全球經濟情勢不穩定的影響，國人「退休金靠政府」的依賴比重回升，特別是未退休族群，從去年的 53.5% 大幅提升到 58.6%。公勝保經表示，退休讓人最擔心的事，莫過退休時沒有足夠的財力支撐老後生活，但退休財務不能只靠政府，應把握年輕及早開始投資規劃，掌握時間優勢，強迫儲蓄、逐步累積財富。

掌握賺錢五階段 退休金自然水到渠成

2023 年「國人安心樂活享退調查」調查結果也顯示，民眾預期退休準備金額增加，但實際退休規劃準備仍不足，有幾項原因，包含：低估退休需求，沒有把通膨、醫療、保險及信託都計算進去。太依賴政府的退休金，沒有自行做好投資規劃。太晚開始準備退休金，將導致退休金準備不足。

公勝保經行銷副總呂宣慧表示，掌握人生五個賺錢階段：「掙錢、存錢、生錢、花錢與給錢期」，每階段做好規劃，退休時就能達到退休金的準備目標。在掙錢與存錢期將賺到的錢存下來，努力提高資產；生錢期做投資跟理財，用錢滾錢來增加財富；花錢期將花費分為四等分，日常支出、未來預估花費、意外發生的萬一花費，以及犒賞自己的開銷；給錢期做好資產配置與轉移。每個階段建立基本認知，未來退休養金即可水到渠成。

賺錢 5 階段善用保險 保障資產與承擔風險

保險能保障資產、承擔風險，在賺錢 5 階段皆能善用保險來為退休生活做準備。在初入社會的掙錢與存錢期，因尚未有足夠的儲蓄與投資成果，可善用保險「先存再花」，做好收支管理；保險可達到風險轉移，事故發生時，讓個人或家庭收益不中斷，在職涯衝刺的生錢期，可利用保險做儲蓄或投資，例如購買人身保險；在家庭責任最高峰的花錢期，要為未來的花費做好準備，例如退休養老、重大疾病、癌症、失能、失智等情況，都一定要有相對應的保險保障；到了屆退前的給錢期，將資產做好安全轉移，運用保險通過指定受益來做好分配，將錢留給想要照顧的人。

該如何規劃每月的退休金額呢？呂宣慧建議兩個方式：

一、開始工作時就把收入的 20% 送給未來的自己，65 歲退休時一定能達到退休前的生活水平，存下的退休金額將會跟著薪資調整而有增加的變化。