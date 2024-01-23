雄獅成立保險經紀人公司 搶進旅遊保險版圖

國內最大旅行社雄獅集團 (2731-TW) 今 (23) 日宣布，為持續深耕生活產業領域，正式跨足保險經紀事業，由雄獅獨資成立雄獅國際保險經紀人公司，資本額 3000 萬元，未來雄獅將在銷售旅遊產品同時，也提供旅客產險、壽險等全方位服務。

據交通部觀光署統計，去年前 11 月國人出境人次突破千萬大關，達 1074 萬人次，尤其 11 月出境人次已恢復至 2019 年同期約 81.6%，出境旅遊市場正在持續復甦。

雄獅國際保經董事長陳冠宇說明，深刻感受旅客於海外旅遊過程中，面臨國外高額醫療費用、海外急難救援費用和旅遊不便費用等風險，因此，期望旅客在購買旅遊商品時，可透過雄獅國際保險經紀人協助旅客同步規劃投保適合的旅遊綜合保險，例如登山保險、高爾夫球責任險等。

同時，雄獅國際保經也積極輔導雄獅旅遊業務和導領人員取得保險業務員證照，目前已約 100 位同仁取得。

陳冠宇舉例，旅客於報名旅遊時，具備保險證照業務人員可以其專業為旅客建議保險相關規劃，旅途中若旅客遇上突發事故，導領人員可於現場馬上提供必要協助，並指導旅客申請必要理賠文件，以便回台後順利申請保險理賠，將旅遊和保險服務結合，將是雄獅集團的優勢。