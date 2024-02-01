磊山保經2023年業績成長近4成 規劃綠色保險邁向永續

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-01 18:44

2023 年揮別疫情，各行各業逐步恢復常態，壽險保費收入卻逆勢衰退，然而，磊山保經今 (1) 日公布 2023 年業績年成長 39.7%，繳出亮眼成績單，壽險保額達 1305 億元，連續 14 年向上成長，展望 2024 年，除了持續擴展各項保險專業服務，達成業績成長 40%，壽險保額成長 40% 目標，也將展開綠色保險擘劃，協助企業往永續發展邁進。

根據壽險公會統計資料顯示，2023 年初年度保費為 5164 億元，年減 6.9%，但傳統保經代通路卻是壽險三大通路中表現唯一成長者，初年度保費收入為 943 億元，較前一年成長 4.4%。

2023 年磊山以「五大賦能」為概念，銜接專業、服務、科技、產品、品牌各領域，打造廣度與深度兼具的全方位保險專業人才發展平台，不僅讓初年度保費收入突破 45 億元，業績更較前一年成長 39.7%。

磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山的每一位夥伴，不僅從保險本業積極為更多的保戶提供完整的保險規劃，也努力參與社會公益，同時將磊山 ESG 永續發展藍圖，與聯合國 SDGs17 項永續發展指標結合，透過公司 ESG 治理政策，在環境、社會、公司各面向永續發展。

面對未來保險業即將接軌的 IFRS17 和新一代清償能力制度 (ICS)，勢必會對保險公司、銷售通路與保戶等帶來巨大的影響，磊山保經業務總經理林世德認為，保險公司商品設計將會走向保障化，並更重視風險預防與管理。

台灣將在明年跨入每 5 人中就有 1 人為 65 歲以上長者的「超高齡社會」，加上少子化因素，未來台灣總人口恐會逐年遞減。由此趨勢顯示，台灣社會人口結構將產生改變，這也對個人與家庭的資產與傳承規劃帶來重大影響。