〈美股早盤〉鮑爾澆熄市場3月降息預期 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-05 22:50

美股主要指數周一 (5 日) 漲跌互現、美債殖利率攀升，此前聯準會 (Fed) 主席鮑爾堅決反對市場對於最快在 3 月降息的預測，同時投資人也在評估美企財報。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.8%。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在 2 月 5 日哥倫比亞廣播公司 (CBS) 播出《60 分鐘》節目中，就通膨、降息預期和銀行體系等話題發表演說。鮑爾在節目中暗示，降息即將到來，但不太可能有信心在 3 月降息。他重申，央行官員希望看到更多經濟數據，確保通膨可持續實現 2% 的目標，而他也暗示聯邦公開市場委員會 (FOMC) 仍預測今年降息 3 次。

在鮑爾發表評論後，3 月降息 25 個基點的可能性降至近 10%。多倫多道明銀行 (Toronto Dominion Bank) 全球宏觀策略主管 James Rossiter 表示:「降息的速度仍有很多不確定性。本周數據清淡，因此我們將密切關注央行官員的談話內容。」

美銀 (BAC-US) 分析師認為，市場在押注 Fed 會犯下策略性錯誤——儘管央行 3 月降息已經幾無可能，但市場預估 Fed 可能會在今年剩餘的時間內更快速、大幅的降息。

高盛 (GS-US) 一項調查顯示，儘管利率高漲、通膨和信貸市場收緊，但美國小企業主對 2024 年的前景更加樂觀。根據高盛的報告，在 1,459 家小企業中，75% 的企業對今年的財務前景持正面態度。不過，71% 的受訪者表示，過去三個月他們的企業面臨的通膨壓力增加，77% 的受訪者仍然擔心其融資能力。

截至台北時間周一（5 日）22 時許：

焦點個股：

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價下跌 3.01%，至每股 288.11 美元

麥當勞周一美股盤前公布最新財報好壞參半，該季營收報 64.1 億美元，低於市場預期的 64.5 億美元、調整後每股獲利為 2.95 美元，高於市場預期的 2.82 美元。這家速食巨頭第 4 季淨利為 20.4 億美元，合每股 2.80 美元，高於去年同期的 19 億美元或每股 2.59 美元。

開拓重工 (CAT-US) 早盤股價上漲 4.77%，至每股 330.13 美元

「景氣金絲雀」開拓重工 (Caterpillar) 周一盤前公布上季營業利潤實現兩位數成長，超越華爾街預期，原因是採礦設備銷售依然強勁，美國住宅房市反彈，對大型建築設備的需求也強勁。截至 12 月 31 日當季銷售額和營收與分析師預測一致，從 166 億美元增加到 171 億美元；該公司第四季獲利升至 26.8 億美元，合每股 5.28 美元，高於每股 4.75 美元的普遍預期，另外營益率從去年同期的 10.1% 增至 18.4%

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價上漲 3.14%，至每股 117.27 美元

諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 的控股公司諾和控股 (Novo Holdings) 周一表示，將以價值 115 億美元股權的全現金交易收購合約製藥商 Catalent (CTLT-US)，以擴大其流行減肥藥物 Wegovy 的產能。

今日關鍵經濟數據：

美國 ISM 非製造業指數預期 52.0，前值 50.6

美國 1 月綜合 PMI 終值報 52.0，預期 52.3，前值 50.9

美國 1 月服務業 PMI 終值報 52.5，預期 52.9，前值 51.4