Fed卡什卡里：美國經濟強勁 央行降息前有充足時間評估經濟數據
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-05 21:49
明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 在周一 (5 日) 發表的一篇文章中寫道，美國經濟的韌性和可能更高的中性利率意味著，聯準會 (Fed) 在決定降低基準利率之前有時間觀察經濟數據變化，同時經濟復甦的風險較小。
卡什卡里說，由於勞動力、商品和服務供應的改善，通膨正朝著 Fed 的 2% 目標「快速前進」。他補充說，雖然可能有一些經濟疲軟的跡象，但目前的整體情況是持續成長和低失業率，而非受到高政策利率影響的壓力。儘管高利率有助於抑制通膨預期，但這些數據也令人質疑，貨幣政策目前給經濟帶來多大的下行壓力。
他說：「目前的貨幣政策立場可能沒有預期的那麼緊。這意味著… 這讓聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有時間評估即將公布的經濟數據，然後才開始下調聯邦基金利率，從而降低了過於緊縮的政策破壞經濟復甦的風險。」
在上周的貨幣政策會議上，Fed 將利率維持在目前的 5.25% 至 5.5% 的區間不變。不過，美國央行官員暗示，在獲得更多通膨將繼續放緩的信心後，他們準備下調基準利率。
未來幾周的辯論將集中在即將發布的數據是否有助於對通膨路徑建立更多確定性，以及卡什卡里提到的各種風險計算如何進入討論。
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