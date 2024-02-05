Fed卡什卡里：美國經濟強勁 央行降息前有充足時間評估經濟數據

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-05 21:49

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 在周一 (5 日) 發表的一篇文章中寫道，美國經濟的韌性和可能更高的中性利率意味著，聯準會 (Fed) 在決定降低基準利率之前有時間觀察經濟數據變化，同時經濟復甦的風險較小。

卡什卡里說，由於勞動力、商品和服務供應的改善，通膨正朝著 Fed 的 2% 目標「快速前進」。他補充說，雖然可能有一些經濟疲軟的跡象，但目前的整體情況是持續成長和低失業率，而非受到高政策利率影響的壓力。儘管高利率有助於抑制通膨預期，但這些數據也令人質疑，貨幣政策目前給經濟帶來多大的下行壓力。

他說：「目前的貨幣政策立場可能沒有預期的那麼緊。這意味著… 這讓聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有時間評估即將公布的經濟數據，然後才開始下調聯邦基金利率，從而降低了過於緊縮的政策破壞經濟復甦的風險。」

在上周的貨幣政策會議上，Fed 將利率維持在目前的 5.25% 至 5.5% 的區間不變。不過，美國央行官員暗示，在獲得更多通膨將繼續放緩的信心後，他們準備下調基準利率。