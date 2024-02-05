社群媒體廣告營收疲軟 Snap將裁員10%

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-05 23:20

社群軟體 Snapchat 母公司 Snap 周一 (5 日) 宣布將在全球範圍內裁員 10%，約 528 人。市場分析指出，該公司透過裁員和剔除部分非重點專案計畫來應對廣告營收下滑，同時這一跡象也表明，隨著企業努力應對經濟不確定性，去年的裁員潮可能會在今年延續下去。

Snap 預估，這一輪裁員將產生 5,500 萬至 7,500 萬美元的資遣費和相關稅前費用，還有包括 4,500 萬至 5,500 萬美元未來現金支出在內的其他費用，而這費用大部分都將在第一季支出。

該公司聲明表示：「為了讓我們的業務處於最佳位置，以執行公司最高優先事項，同時確保有能力逐步投資支撐營運成長，因此做出重組團隊的艱難決定。」

市場分析指出，Snap 與其他社群媒體公司一樣一直在努力抵消廣告收入的放緩，透過裁員和剔除不再被視為優先事項的項目來應對廣告營收下滑。就在 4 個月前，Snap 宣布將關閉替企業提供擴增實境 (AR) 服務的部門，這是這家依賴廣告的公司多元化的最新嘗試，而業務收掉預估將裁員 170 人。

截至去年 9 月，Snap 僱用約 5,400 名員工。在此基礎上減少 10% 將意味著約 540 人將被裁撤。 該公司表示，在公司努力遵守當地法律的同時，大規模裁員可能會持續到今年第二季。