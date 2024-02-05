〈台幣〉資金趕兔年封關前匯出 收貶1.32角
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-05 16:14
台股今 (5) 日兔年封關，加權指數盤中成功翻紅，終場收漲 36.14 點，收在 18096.07 點，站穩萬八關卡上，不過，新台幣全場走弱，股匯脫鉤，終場收在 31.375 元，貶值 1.32 角，貶值 0.42%。
新台幣今日兌一美元以 31.34 元、貶值 9.7 分開出，最低來到 31.4 元，全日高低價差僅 6 分，台北外匯經紀公司成交值 10.76 億美元，資金趕在兔年匯市封關前匯出，有一定的力道。
觀察主要亞幣，漲跌互見，泰銖貶值逾 0.6%，星元和日圓貶 0.15% 上下，人民幣小貶約 0.05%，港幣處平盤附近，反觀韓元升值達 0.2%。
據 CME FedWatch 工具，交易員預計，聯準會 3 月開始降息的可能性僅剩不到 20%。
統一投顧指出，台股目前中多格局不變，然美國就業數據強勁，聯準會打壓降息預期，使美元指數和美債殖利率走揚，將影響資金行情和投資市場評價，年後布局建議仍以半導體先進製程、AI 相關供應鏈、記憶體、網通與光通訊、航運和能源相關等族群為主。
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