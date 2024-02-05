〈台幣〉資金趕兔年封關前匯出 收貶1.32角

台股今 (5) 日兔年封關， 加權指數 盤中成功翻紅，終場收漲 36.14 點，收在 18096.07 點，站穩萬八關卡上，不過， 新台幣 全場走弱，股匯脫鉤，終場收在 31.375 元，貶值 1.32 角，貶值 0.42%。

新台幣今日兌一美元以 31.34 元、貶值 9.7 分開出，最低來到 31.4 元，全日高低價差僅 6 分，台北外匯經紀公司成交值 10.76 億美元，資金趕在兔年匯市封關前匯出，有一定的力道。