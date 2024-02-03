〈貴金屬盤後〉非農就業強勁 恐拖緩Fed降息腳步 黃金走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-02-03 06:41

由於美國非農就業報告強勁，美元和公債殖利率大幅上漲，令美國聯準會 (Fed) 是否能快一點降息帶來不確定性，導致黃金周五 (2 日) 下跌。

紐約黃金期貨下跌 0.8% ，收每盎司 2055.5 美元

黃金現貨價下跌 0.9%，報每盎司 2037.49 美元，本周收高 0.6%，且自開年來一直守在關鍵 2000 美元以上的水準。

美國勞工部周五公布數據顯示，1 月非農就業新增 35.3 萬人，遠超市場預期的 18.7 萬人，前值自 21.6 萬人大幅上修至 33.3 萬人。美國經濟富有彈性，且工人生產力強勁，讓企業增聘和留用更多員工，此趨勢可望讓今年避開經濟衰退。

紐約獨立金屬分析師 Tai Wong 表示，自數據公佈以來，金價跌幅不到 1%，「儘管就業報告非常出色，但黃金價格仍堅挺，但我們還得等一下，看看是否會大跌。」

根據芝商所聯準會觀察工具，交易員目前預計美國 5 月降息的可能性約為 78%，而非農就業數據公布前為 92%。降息有利金價，因此推遲降息則反之。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周駁斥了春季降息的想法，但對通膨返回 2% 目標抱持信心。

WGC 市場策略師 Joseph Cavatoni 表示：「如果利率維持現狀且不明確，那麼黃金上漲環境會相當溫和。」

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