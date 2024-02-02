IMF總裁支持Fed立場 稱降息「宜遲不宜早」

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-02 11:49

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃周四 (1 日) 表示，相較於太晚放寬貨幣政策，聯準會 (Fed) 和其他主要央行過早放寬政策的風險更高，但她也強調，當數據顯示時機成熟時，Fed 應毫不猶豫降息。

喬治艾娃說：「央行必須以數據作為指引，而不是市場的過度預期，當前的這個周期存在過早放寬貨幣政策的風險。」

在她發表此番言論的前一天，Fed 主席鮑爾表示，已完成激進緊縮行動，但也試圖淡化市場對於最快下月降息的預期。Fed 官員周三決議將基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間，為 22 年來高點。

認為 Fed 將從 3 月開始降息的機率，一直到 Fed 決議出爐之前，至少都還有 50% 以上，不過，鮑爾在會後記者會上的言論粉碎了 3 月降息預期。高盛、巴克萊銀行和美國銀行經濟學家也將原本預期的降息時程往後延至 6 月。

喬治艾娃認為，Fed 昨日做出了正確的決定，即維持利率穩定，同時在抗通膨方面保持謹慎態度。「若你仔細評估 Fed 的立場，你會發現這項工作尚未完成，但已經接近尾聲。」

與此同時，她表示美國經濟正準備實現軟著陸，就業市場表現強勁，但一切都還沒結束。「我們距離地面還有 50 英尺，我們知道在著陸之前，一切尚未結束。」